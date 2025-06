Procesul anului în lumea influencerilor: Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu ajung în fața instanței: „Ceea ce s-a prezentat este un fals”

Iustin Petrescu o dă în judecată pe Marilu Dobrescu pentru lucrurile expuse despre el în spațiul public și a apelat la unul dintre cei mai cunoscuți avocați de la noi: Adrian Cuculis.

În exclusivitate pentru FANATIK, Cuculis a dezvăluit ce se întâmplă de acum înainte în scandalul dintre cei doi foști iubiți și a ținut să precizeze un lucru extrem de important în același timp: nici el și nici clientul său nu învinovățește victima de lucrurile pentru care l-a acuzat la prima ieșire publică pe Iustin.

îl va reprezenta în instanță, așadar, pe Iustin Petrescu, dorind să dovedească faptul că multe din lucrurile spuse de Marilu despre el sunt complet false. De cealaltă parte, de când Iustin a început să vorbească în mediul online, roșcata stabilită în Australia a luat o pauză de la circ, nemaipostând nimic pe pagina ei de Instagram. Comportamentul din ultimele zile al a trezit multe suspiciuni din partea fanilor, iar oamenii tind acum să fie și de partea lui Iustin (mai ales de când bărbatul a postat un videoclip în care Marilu agresează o pisică).

„Niciodată nu vom acuza victima, indiferent dacă faptele au fost reale sau nu”

„Acuzațiile au fost făcute publice la o distanță foarte mare de timp și susținute, ca să spunem așa, de existența unei discuții mai aprinse printr-o deducere asupra căreia a insistat persoana vătămată”, a declarat Cuculis, pentru FANATIK, referindu-se la o înregistrare vocală ciuntită în care Marilu vorbea cu Iustin, iar el ar fi recunoscut că a agresat-o la începutul relației.

„Iustin, în momentul acesta, nu face nimic altceva decât să se apere, iar atacul o să fie unul de natură juridică la momentul oportun în sensul mai degrabă al stabilirii nevinovăției acestuia raportat la elemente psihologice și de natură juridică.

Pe de altă parte, sigur că sunt aspecte ce țin de protejarea victimei. În cadrul apărării, niciodată nu vom acuza victima, indiferent dacă faptele au fost reale sau nu, ci vom căuta întotdeauna pe parcursul acestui proces să dovedim că ceea ce s-a prezentat în spațiul public este un fals”, a mai punctat avocatul lui Iustin Petrescu, pentru FANATIK.

Întrebat dacă Marilu va trebui să vin în România, din Australia, pentru a participa la procesul care se va deschide sau poate fi audiată și online, Cuculis ne-a spus că există posibilitatea ca ea să depună mărturie într-un cadru foarte bine securizat și organizat chiar și de acolo.

Iustin, o nouă belea după circul cu Marilu

Recent, Iustin Petrescu a ieșit în spațiul public cu o altă mărturisire șocantă. Influencerul s-a plâns că datele sale personale au ajuns la cineva, după tot scandalul cu fosta iubită. Bărbatul a primit un telefon ciudat în care cineva i-a comunicat detalii extrem de personale, până și cifrele de pe cardul bancar.

„Să dai informațiile personale pe internet este ilegal rău de tot și acum două seri m-a sunat cineva cu număr ascuns. Am răspuns și am întrebat cine e. Am auzit din partea cealaltă: ‘Iustin, nu îmi vine să cred că ești tu. Doamne, tremur’. Mă așteptam la orice.

Aparent, această persoană a început să îmi spună: ‘Vezi că X vorbește cu soră-mea și i-a dat informațiile buletinului tău, ale cardului tău și telefonul de acolo îl am. Eu am crezut că glumesc’. Băi, băiatule!

Am crezut că e vrăjeală și i-am spus să îmi dicteze CNP-ul. Mi-a dictat CNP-ul, numărul de pe card, ultimele 4 cifre, mi-a spus o parte din adresa mea de buletin”, a povestit Iustin