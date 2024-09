Iustina de la Insula iubirii, primele imagini cu bebelușul său. A povestit cum a decurs împăcarea cu Cornel: „Am mers urgent la medic”

Iustina a povestit cum a decurs împăcarea cu Cornel după Insula iubirii și, totodată, a făcut publice primele imagini cu bebelușul lor. După întoarcerea din Thailanda, au mers urgent la medic.

Iustina de la Insula iubirii a făcut publice primele imagini cu fetița sa

Iustina a fost una dintre cele mai controversate, dar și apreciate concurente de la Insula iubirii, sezonul 8. Sinceritatea sa debordantă i-a amuzat pe cei de acasă,

Însă, la finalul celor 21 de zile, cuplul a demonstrat că „cine iubește nu lasă” și au plecat împreună acasă. Finala a avut loc chiar de ziua lui Cornel, iar actuala lui soție i-a făcut cel mai frumos cadou: un test de sarcină pozitiv.

Acum, pe pagina sa de Instagram, Iustina a povestit puțin cum a decurs împăcarea de după Insula iubirii. Viitoarea mămică a recunoscut că a avut regrete după ce a văzut imaginile cu ce a făcut în timpul show-ului.

„23 martie, eram atât de fericită că sunt lângă el. Seara am ieșit în Puket. Aveam emoții ca la prima întâlnire cu Cornel. Mi-a luat flori de ziua lui. (…) Pe avion am avut multe stări. Regretăm tot! Am plâns mult. Dar el a fost lângă mine”, a scris Iustina pe Instagram.

De asemenea, ea a publicat și imagini cu bebelușul său, de la prima ecografie. Ținând cont că s-a distrat la maximul la Insula iubirii, Iustina se temea pentru siguranța micuței, căci vor avea o fetiță. „Am mers urgent la medic. Bebe era super bine și noi eram fericiți”, a dezvăluit tânăra.

Cornel își dorește mai mulți copii

Totodată, Iustina a subliniat că ea și soțul său nu au trecut printr-o perioadă ușoară, dar au reușit să depășească obstacolele: „Nu mă simțeam bine în pielea mea mea! Deloc. (…) Tot timpul eram amândoi. (…) A fost o perioadă grea pentru noi, dar împreună am reușit să trecem peste toate! Doar prin comunicare, iubire și dorință poți depăși orice obstacol”.

Cât despre Cornel, acesta a dezvăluit „Așa cum știe lumea, eu mai am copii, acesta e al cincilea și dacă mă ajută Dumnezeu vreau să mai fac minimum doi.

Păi pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Vreau să fac copii, să-i cresc, să-i educ, atâta tot. Iustina cred că o să fie o mamă de nota zece. N-am nici cel mai mic dubiu în privința asta. O cunosc prea bine și știu ce fel de femeie e”, ne-a dezvăluit Cornel.