Iustina Loghin de la Insula Iubirii și-a emoționat fanii. Ce imagine a postat cu fetița sa și a lui Cornel

Iustina Loghin, fosta concurentă de la Insula Iubirii din acest an, a stârnit emoție printre fani. Asta după ce a publicat pe contul ei de Instagram o nouă imagine cu fiica sa și a lui Cornel Luchian. Cei doi sunt părinți de o lună.

Cum s-a afișat Iustina Loghin cu fetița sa

Vineri, 29 noiembrie, s-au împlinit 30 de zile de când îndeplinește acest rol. Nu a lăsat momentul să treacă oricum, ci l-a remarcat postând pe rețelele de socializare fotografii cu micuța ei.

ADVERTISEMENT

Într-o imagine, Iustina Loghin apare cu bebelușul în brațe și toată numai un zâmbet. Nu a arătat chipul fetiței, încă, dar a avut grijă să se asorteze cu aceasta. Ambele s-au îmbrăcat în alb. ”O lună de fericire cu tine”, a scris tânăra în vârstă de 26 de ani în dreptul fotografiei.

Reacțiile admiratorilor au curs la postare. Cu toții au felicitat-o pe Iustina Loghin și au făcut complimente atât ei, cât și fetiței. Unii au observat și că fosta concurentă de la Insula Iubirii radiază de când a adus-o pe lume pe Ivana Nectaria.

ADVERTISEMENT

”Superbe”/”Să crească mare și fericită. Vă pup !”/”Ce frumos”/”Scumpelor”/”Două prințese”/”Ce frumoasă. Să-ți trăiască fetița!”/”Vă pupicesc”/”Radiezi mămico”/”Multe lunițe înainte îngeraș”/”Să vă aducă numai bucurii în viață”, sunt o parte dintre comentariile la făcută de Iustina Loghin.

Ce semnifică numele fetiței

Ce semnifică numele fetiței? Ivana este varianta de feminin a numelui de origine slavă ”Ivan”, care înseamnă ”dar de la Dumnezeu” sau ”binecuvântare divină”. Ziua de 29 octombrie este cea care le-a schimbat destinul Iustinei și lui Cornel de la Insula Iubirii.

ADVERTISEMENT

Iustina Loghin a născut în urmă cu o lună prin cezariană și a devenit pentru prima dată mamă. În schimb, Cornel Luchian, partenerul ei, a devenit tată pentru a cincea oară, căci

”Nașterea, cu tot cu pregătirea mea, a durat undeva la 28 de minute. Vreau să vă spun că nu am simțit nici măcar o înțepătură. Când am ajuns în sala de operații aveam emoții mari, tremuram și de frig și de frică. (…) Efectiv îmi imaginam cum bisturiul acela super mare și mă lua cu stare de rău. (…)

ADVERTISEMENT

Doar o mamă poate înețelge sentimentul acesta. (…) Nu am simțit nimic pe tot parcursul nașterii. Am ajuns în rezervă și acolo m-a luat durerea de burtă, ca la menstruatie, dar puțin mai rău, deoarece avem o greutate + greață pe burtă, durerea asta am simțit-o cam o oră”, spunea Iustina Loghin în mediul online.