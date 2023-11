Ivaylo Petev răsuflă ușurat după Oțelul – Universitatea Craiova 1-3: „Am schimbat multe la pauză”

Alex Mitriță a înscris un hat-trick la Galați și i-a adus lui Ivaylo Petev al doilea succes pe banca tehnică a Universității Craiova. Antrenorul „alb-albaștrilor” este dezamăgit de cum s-au prezentat elevii săi în prima repriză, însă îi felicită pentru întoarcerea de scor de după pauză.

Ivaylo Petev răsuflă ușurat după Oțelul – Universitatea Craiova 1-3: „Trebuie să devenim mai buni. Am schimbat multe la pauză”

Șase puncte din șase pentru Ivaylo Petev la după confruntăriile cu Dinamo și Oțelul Galați. Tehnicianul le mulțumește elevilor săi pentru că au reușit să întoarcă scorul cu trupa lui Dorinel Munteanu și se întorc în Bănie cu moralul la maxim.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul „alb-albaștrilor” s-a arătat dezamăgit de cum au început „alb-albaștrii” cu Oțelul Galați și speră ca aceștia să învețe din greșelile lor. Ivailo Petev a mărturisit că a avut multe de schimbat la vestiare pentru a-și asigura victoria.

„Mă simt foarte fericit, în primul rând vreau să felicit lumea care a curățat terenul și în al doilea rând să le mulțumesc jucătorilor. Sunt mândru de ei în repriza secundă, felicit și suporterii noștri. Cred că merita să câștigăm în special pentru ce s-a întâmplat în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Trebuie să devenim din ce în ce mai buni pentru că nu am început prea bine meciul și în primele 45 de secunde le-am dat șansa unui corner. În primele 15-20 de minute nu am fost cei mai buni de pe teren, dar în repriza secundă am dominat, ne-am creat șanse, am înscris trei goluri și meritam să câștigăm.

Am schimbat multe la pauză. Fiecare joc este important pentru noi, dar cel mai important este să luăm cele trei puncte. Nu este ușor să joci la Oțelul, este dificil să câștigi aici dar îmi felicit jucătorii. Toată lumea face greșeli, trebuie să învățăm din greșelile noastre pentru a nu le mai repeta”, a spus Ivaylo Petev.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță i-a adus victoria lui Ivaylo Petev și vrea la EURO 2024: „Va avea ochi și pentru mine”

este convins că Edi Iordănescu își va îndrepta ochii înspre acesta dacă va continua să ajute Universitatea Craiova cu goluri și pase de gol în SuperLiga. Mijlocașul „juveților” speră să fie în lotul „tricolorilor” pentru EURO 2024.

„Vreau să îi felicit pe cei de la Galați pentru efortul depus pentru a se juca. Sunt bucuros că am marcat trei goluri, dar suntem fericiți că am câștigat azi pe un teren foarte greu. O primă repriză nu prea bună, dar ne-am revenit total după pauză.

ADVERTISEMENT

Am avut ceva discuții, trebuia să ieșim pe teren să arătăm de ce suntem în stare. Era (n.r. Ivailo Petev) tot ce avea nevoie echipa, suntem bucuroși că îl avem alături. Se vede că suntem într-o altă formă și suntem bucuroși. A adus altă mentalitate, muncă la antrenament, seriozitate.

„Vrem să dăm totul și să câștigăm cât mai multe puncte. Vreau să îmi fac treaba cât mai bine. Cu victorii, goluri, assisturi, Mister (n.r. Edi Iordănescu) va avea ochi și pentru mine”, a spus Mitriță.