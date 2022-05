Ivan Mamut a dezvăluit ce a vorbit cu Anton Petrea înainte să devină eroul meciului Universitatea Craiova – FCSB 0-1: ”Am cerut 10 minute”

Presați de atmosfera incendiară din tribune, dar și de victoria categorică a CFR-ului 6-0 cu FC Argeș, jucătorii de la FCSB au resimțit din plin presiunea în derby-ul cu Universitatea Craiova. O rezervă a rezolvat meciul.

Ivan Mamut: ”Le-am spus că voi da gol”

Atacantul celor de la FCSB, Ivan Mamut, a marcat primul gol în Casa Pariurilor Liga 1 după mai bine de un an și trei luni, iar reușita lui îi ține pe roș-albaștrii în cursa pentru titlu.

Croatul a intrat pe teren în minutul 84. pe ”Ion Oblemenco”.

Risto Radunovic i-a pasat, iar Mamut a reluat spectaculos și eficient învingându-l pe Mirko Pigliacelli și aducând victoria echipei sale. La finalul partidei Mamut a dezvăluit ce a vorbit cu antrenorul Anton Petrea.

”Am simțit că o să dau gol. Am vorbit cu staff-ul și le-am spus am nevoie de 10 minute și voi da gol. Sunt foarte bucuros că am câștigat, e foarte importantă pentru mine această reușită pentru că am fost accidentat și aveam nevoie de golul acesta. O să-l cinstesc pe Radunovic pentru pasa de gol.

După toată perioada asta în care am lipsit a venit golul acesta și este o bucurie foarte mare. E bine că am marcat, dar și mai important este să câștigăm următoarele două meciuri”, a eeclarat Ivan Mamut.

Florin Tănase face apel la ministrul Apărării pentru ca FCSB să fie primită în Ghencea

Căpitanul roș-albaștrilor, Florin Tănase, și-a păstrat cumpătul după . Fotbalistul recunoaște că el și coechipierii lui au resimțit din plin presiunea.

”Ne așteptam să fie un meci dificil, Craiova e o echipă bună care joacă fotbal, eram conștienți că va fi greu, au avut stadion plin, i-au împins de la spate, dar am făcut față și am învins. Azi i-am bătut mai greu, așa e fotbalul. Repriza a doua ne-am desfăcut noi mai mult, de aceea au ajuns mai ușor la poartă”, a spus Tănase.

Căpitanul echipei lui Gigi Becali nu a irosit momentul să arunce săgeți către arbitrajele pe care le interpretează ”părtinitoare”, în favoarea campioanei CFR Cluj și a încercat să-l sensibilizeze pe ministrul Apărării, Vasile Dîncu, referindu-se la posibilitatea ca FCSB să joace posibila finală cu CFR Cluj în Ghencea.

”Poate dacă arbitrul dădea penalty la CFR cu Viitorul jucam mai liniștiți. Acum trebuie să câștigăm următoarele două meciuri. Dacă vor juca așa cum au jucat în seara aceasta (Universitatea Craiova – n.r.), i-am simțit proaspeți, în formă, depinde cum vor juca în Cupă, dar dacă vor juca ca și astăzi le vor pune probleme celor de la CFR.

Nu știu unde vom juca cu CFR Cluj, noi ne dorim în Ghencea, sper ca domnul Dîncu să ne lase să jucăm acolo. De când îl urmăresc pe domnul Dîncu mi se pare un om bun, acum de când cu războiul îl urmăresc în emisiuni”, a mai spus Tănase.

Risto Radunovic: ”De mâine pregătim meciul cu FC Voluntari”

Jumătate din reușita lui Ivan Mamut i se datorează și apărătorului de bandă Risto Radunovic care a pasat decisiv la golul din minutul 86. Muntenegreanul spune că el și coechipierii lui nu au timp să sărbătorească succesul de la Craiova.

”A fost un meci foarte greu, foarte deschis, aveam cartonaș galben încă din minutul 10 și mi-a fost greu. Craiova este o echipă foarte bună, dar e important că am câștigat. În seara asta ne bucurăm, dar de mâine pregătim următorul meci”, a spus Radunovic.

La rândul lui, Adrian Șut, a adăugat că victoria din această seară s-a datorat faptului că roș-albaștrii au știut să gestioneze presiunea la care au fost supuși.

”A fost un meci foarte greu, am alergat foarte mult, dar nu mai contează acum, e important că am câștigat. A fost mare presiune pe noi, ne-am dorit foarte mult victoria și știam că dacă nu vom lua gol, o să câștigăm.

Am gestionat foarte bine situația, am stat bine în teren și s-a văzut asta. Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, să nu primim gol și să marcăm unul în plus. Este foarte important că am câștigat și suntem la mâna noastră în lupta pentru titlu”, a încheiat Șut.