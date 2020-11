Ivan Mamut, noul Koljic al Universității Craiova? Golurile cu Progresul Spartac îl pot descătușa

Ivan Mamut poate fi noul Koljic al Universității Craiova. Atacantul croat a fost cel mai bun om de pe teren în meciul cu Progresul Spartac, iar cele două goluri marcate îi pot da încredere și îl pot descătușa pe Mamut.

Știința nu a avut prea mari emoții cu formația din Liga 3. Bucureștenii s-au ținut bine aproximativ 30 de minute, însă după prima reușită a oltenilor, Spartac a cedat, iar scorul a luat proporții.

Corneliu Papură a folosit cel mai bun „11” posibil la acest joc, arătând faptul că partida a fost tratată foarte serios. La conferința de presă, tehnicianul Universității a recunoscut că elevii săi nu au început prea bine, dar lucrurile au fost redresate pe parcurs.

Devine Ivan Mamut noul Koljic al Universității Craiova? Croatul a marcat două goluri și a pasat decisiv în meciul cu Progresul Spartac

Papură a surprins pe mulți atunci când a decis să folosească cei mai buni jucători în meciul cu o formație din Liga 3. În ofensivă, la fel ca la ultimele partide, a fost preferat Ivan Mamut în locul lui Alexandru Tudorie. De altfel, croatul este văzut și ca un înlocuitor pentru Elvir Koljic, golgheterul accidentat al Științei.

Alegerea a fost făcută și cu un scop, acela de a-i oferi încredere lui Mamut. Atacantul nu a dezamăgit și a fost cel mai bun jucător de pe teren. A marcat două goluri, dar a pasat decisiv și pentru reușita lui Reagy Ofosu din prelungirile primei reprize. În vârstă de 23 de ani, Ivan Mamut a bifat 5 partide în Liga 1 pentru „juveți”, dar nu a reușit să înscrie. A făcut-o cu Progresul Spartac, în Cupa României, și poate ca aceste goluri să-l descătușeze pe omul pe care toată lumea îl compară cu Elvir Koljic.

Mamut nu a făcut meciuri rele la Craiova. Arată faptul că este un atacant care are nevoie de mingi, care caută poarta, nu este neapărat combinativ, dar îți poate înscrie goluri din diferite poziții, deoarece șutează de oriunde prinde. La capitolul de control al balonului mai are de lucrat, dar mai important este ca acesta să înscrie și să nu mai aibă execuții ca cea din finalul partidei de la Botoșani, atunci când a trimis o minge spre stratosferă.

650.000 de euro este cota lui Ivan Mamut, conform site-urilor de specialitate

2 goluri în 6 prezențe în tricoul Universității Craiova are atacantul croat

Mamut impresionează și prin fizicul impunător. Ce spunea președintele Sorin Cârțu

Adus împrumut de la Inter Zapresic, acolo unde marcase patru goluri în șapte prezențe, Ivan Mamut este un fotbalist de picior stâng, cu o înălțime de 1.91, ceea ce-l face, teoretic, un atacant care poate înscrie multe goluri cu capul. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum. Primele sale reușite în tricoul alb-albastru au fost „întârziate” și de ghinion. În înfrângerea cu Chindia, 0-1, de pe teren propriu, croatul a lovit de două ori bara.

„Mamut are un fizic super, este bine proporționat, are 1,91 m, 84 kg, e ca un model, îl punem să meargă pe podium.Arată ca un atacant adevărat după cum se mișcă. El este un fel de Nemec, dar mai tânăr, l-au studiat analiștii pe care-i folosește domnul Rotaru. Are execuții la ultima fază, e bine că avem concurență în atac.” spunea președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, despre atacantul echipei sale.

30.000 de euro a costat împrumutul până în vară al lui Ivan Mamut, iar opțiunea de transfer poate fi activată pentru o sumă care se învârte în jurul a 120.000 de euro. În lotul Științei se mai află și Alexandru Tudorie, adus la cererea lui Cristiano Bergodi. Deocamdată, jucătorul care a trecut și pe la FCSB nu-și regăsește locul în echipă și nu a impresionat nici când a fost folosit din primul minut. În total, Tudorie a bifat 108 minute în teren pentru Craiova.

