Ivan Martic nu a dus lipsă de oferte înainte de a se întoarce la Universitatea Craiova: „Puteam să semnez în Elveția”. Video

Ivan Martic a revenit la Universitatea Craiova, după doi ani dificili petrecuți la formația FC Sion din Elveția. Jucătorul formației din Bănie a declarat că nu a dus lipsă de oferte înainte de a se întoarce la Universitateae, fiind aproape să semneze cu o altă echipă din „Țara Cantoanelor”.

Ivan Martic a fost aproape să semneze cu o echipă din Elveția înainte de oferta Universității Craiova: „A fost o alegere ușoară”

în perioada de mercato din această vară. Fundașul oltenilor a mărturist că trebuia să semneze cu o altă echipă din Elveția, însă oferta formației din Bănie l-a făcut să se răzgândească.

„Mă simt foarte bine, am crezut că se va întâmpla încă o dată ( n.r. să joace pentru Universitatea Craiova). Sunt foarte fericit că sunt aici. Au fost rapide negocierile, marți puteau să semnez cu altă echipă din Elveția și duminică dimineața am semnat cu Universitatea Craiova. A fost o alegere ușoară”, a declarat Ivan Martic.

și a declarat că starea din vestiarul echipei este la fel de bună ca și în momentul plecării sale la FC Sion. Fundașul elvețian se bucură că Alexandru Mateiu și Nicușor Bancu au rămas în continuare la formația din Bănie.

„A fost frumos, am găsit un ambient la fel cum l-am lăsat. Sunt foarte fericit că Bancu, Mateiu și alți jucători au rămas aici. Vreau să arăt că pot să joc și la 31 de ani și obiectivul echipei este să creeze o mentalitate foarte bună, să întrăm să câștigăm fiecare meci și după putem vorbi și de obiectivele noastre”, a spus fundașul Universității Craiova.

„Domnul Bergodi a făcut o echipă foarte bună și s-a văzut că are putere”

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Sepsi Sfântu Gheorghe . Partida dintre cele două formații este programată vineri, 15 iulie, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Ivan Martic a declarat că a urmărit meciul celor de la Sepsi OSK cu CFR Cluj, scor 2-1, din Supercupa României. Fundașul oltenilor a rămas impresionat de prestația echipei antrenare de Cristiano Bergodi și se așteaptă la un meci dificil pe „Ion Oblemenco”.

„Am vorbit cu un moldovean la FC Sion și am vorbit cu el în română, așa nu am uitat limba. Am văzut meciul cu CFR Cluj, cred că au o echipă foarte bună. Domnul Bergodi a făcut o echipă foarte bună și s-a văzut că are putere, chiar dacă CFR Cluj a jucat cu echipa a doua. Mă aștept la un meci foarte greu”, a declarat Ivan Martic.

Fundașul dreapta al Universității Craiova este nerăbdător să revină pe stadionul „Ion Oblemenco” în fața suporterilor „alb-albaștri”. Ivan Martic a declarat că atmosfera creată de suporteri este fantastică, iar jucătorii oltenilor trebuie să fie mândri că au ocazia să joace pe arena din Bănie.

„Atmosfera de pe stadion a fost ceva fantastic mereu pentru mine. Fiecare dintre noi trebuie să fie mândru că este acolo. Trebuie să știi ce înseamnă pentru suporterii Universității Craiova să joci pe acest stadion”, a spus fundașul lateral al formației din Bănie.