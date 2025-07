„Ivan, out de la Craiova”, Sorin Cârțu, reacție la cald: „Vouă vi se pare o bombă? Avem un jucător tânăr care va juca mai mult”

în cursul zilei de luni, 21 iulie. Veste șocantă a fost comentată în direct de Sorin Cârțu, președintele oltenilor, care nu a părut deloc surprins de eveniment.

Sorin Cârțu, tranșant după plecarea lui Andrei Ivan de la Universitatea Craiova. Ce a spus în direct

Andrei Ivan a fost unul dintre jucătorii de la care se așteptau lucruri mărețe la Universitatea Craiova, începutul său de carieră fiind unul promițător. Anii au trecut, dar prestațiile sale au intrat pe o pantă descendentă.

După despărțirea de olteni, . Sorin Cârțu a comentat în direct ruptura dintre clubul din Bănie și jucătorul în vârstă de 29 de ani, dezvăluind și cine este fotbalistul care îl poate suplini pe Ivan.

„Vouă vi se pare bombă? Sau ce? Da, de ce? Probabil că nu se bazează pe el, Mirel. Chiar n-am vorbit cu el, dar știi cum e, că de la început nu prea a fost așa… Era vorba să aducem alți atacanți. A fost ideea să rămână dacă nu găsim alt atacant. Nu vezi că și situația lui parcă tot neconectat e și tot la aceleași parametrii cum a fost atunci când a plecat în Turcia. Da, păi voi cum l-a simțit atunci la momentul ăla de primul joc și… acum… avem un jucător tânăr pe care probabil se va baza mai mult, Barbu.

Va fi jucătorul care va juca mai mult. Probabil că o să vină și între timp se reface și Paradela, care poate fi folosit tot așa ca un atacant volant. Sunt soluții pentru postul acela, ca să nu mai spun că încă nu s-a terminat ideea asta de a mai aduce un atacant. Bine, nu știu, eu n-am vorbit cu Rădoi neapărat, dar el a gândit altceva pentru campionatul ăsta, cu soluții cu alt atacant, de-aia s-au și căutat tot timpul în acele momente, s-au căutat soluții pentru poziția aceea.

„Nu este un șoc din punctul meu de vedere”

Au discutat împreună (n.r. – Mihai Rotaru și Mirel Rădoi) s-au confesat unul altuia pentru decizia asta. Nu mai e decizia unuia sau a altuia. Știți ce am vorbit eu înainte, ziceam că e un moment, un prilej așa și pentru ei, și pentru Ivan și pentru Markovic, să revină, dar să fie responsabilizați pentru tot ce avem de făcut și că e o ultimă șansă. Probabil că să simte acest lucru și în pregătirea lor, că încă nu… Pregătirea lui Ivan, de fapt, nu vorbesc de Markovic.

Una peste alta, ți-am spus, consider că e o șansă plecarea lui Ivan, e o șansă pentru un jucător ca Barbu, un tânăr cu calitate. Așa cred eu, așa cred la momentul ăsta. Nu este un șoc din punctul meu de vedere. Uite, s-a terminat meciul, m-a surprins modul lui de răspuns. S-a terminat meciul ăsta cu FC Argeș, cu 3-1 și am trecut prin vestiar așa, i-am felicitat pe băieți, am dat mâna cu ei și am ajuns și la el la o discuție așa cu el și am zis, băi, Andrei, nu se poate mă, cum să ratezi așa, cum ai făcut situația aia?

„M-a surprins o asemenea gândire!”

În situația aia e mai greu să ratezi decât să nu dai gol acolo. Dacă îți propuneai să ratezi, nu puteai să faci, tot o băgai în poartă. Și un răspuns așa care care mine m-a uimit: ‘Da nea Sorin, da, ai văzut că am dat gol după aia!’. Deci, pe mine, gândul unui atacant care are posibilitatea să dea mai multe goluri într-un meci și tu consideri că ceea ce s-a întâmplat la Arad cu ocazia aia, tu ai acoperit-o că ai dat un gol în repriza a doua și că în loc de 3-0 putea să fie 4-0 sau eu știu. Ei bine, m-a surprins o asemenea gândire!

Adică relaxat. La situația care a fost, cum a interpretat-o el, că nu e mare lucru ce s-a întâmplat acolo, atâta timp cât a dat un gol în repriza a doua. Băi, și eu am fost atacant și am avut și eu, am ratat și eu, am avut multe ocazii. Nu neapărat de tipul ăsta, dar… Bă, preocuparea mea când era în teren, eu știu, în momentul în care dădeam un gol în primele minute sau în repriza întâi un gol, eram preocupat și în repriza a doua să mai dau un gol, să dau două, să dau trei, adică să fac și eu recorduri!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

29 de ani are Andrei Ivan

1 milion este cota de piață a fotbalistului român

72 de goluri a marcat pentru Universitatea Craiova