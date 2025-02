Ivan Savvidis, gest fabulos la PAOK – FCSB! Ce invitați a avut în loja de pe stadionul Toumba. Foto

Din dorința de a da mai multă încredere formației pregătite de Răzvan Lucescu, Ivan Savvidis a ales să fie prezent pe stadion la partida PAOK – FCSB și cu această ocazie a făcut un gest de mare omenie.

Ivan Savvidis, invitați speciali la PAOK – FCSB

Mai exact, patronul echipei elene a invitat un grup de copii cu dizabilități și pe însoțitorii acestora să vadă împreună din loja sa întâlnirea din prima manșă a play-off-ului din Europa League.

Gruparea elenă a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se poate vedea că majoritatea invitaților poartă căciuli cu PAOK. ”Președintele este încântat că oaspeții săi minunați vor urmări meciul din loja sa astăzi!”, este mesajul grupării din Salonic.

Ο Πρόεδρος είναι ενθουσιασμένος που σήμερα από τη σουίτα του θα παρακολουθήσουν τον αγώνα οι υπέροχοι καλεσμένοι του! — PAOK FC (@PAOK_FC)

La jocul de pe stadionul Toumba au fost prezenți aproximativ 20.000 de spectatori. Fanii greci au afișat o înainte de startul meciului. ”57 murdered souls were seeking for oxygen” (n.r. – 57 suflete asasinate căutau oxigen) a fost primul mesaj afișat de aceștia.

”300 murderers have to pay, no more lies, no delay” (n.r. – 300 criminali trebuie să plătească, fără alte minciuni, fără întârziere) a fost al doilea mesaj afișat. Aceste bannere fac referire la un teribil accident feroviar petrecut în 2023.

Samatta, alegerea inspirată a lui Răzvan Lucescu

, după un gol reușit de Samatta. Însă, trupa lui Răzvan Lucescu va juca întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după eliminarea lui Taison.

Tanzanianul Mbwana Samatta a fost alegerea surpriză a lui Răzvan Lucescu pentru postul de vârf de atac. Africanul, care venea după o ”dublă” în campionat, , după o centrare a lui Pelkas.

Grecii au marcat încă din startul partidei prin Giannis Konstantelias, însă . Asistentul a ridicat balonul pentru că puștiul minune al celor de la PAOK Salonic a scăpat balonul în afara terenului înainte de a-l învinge pe Târnovanu.

Echipele de start la PAOK – FCSB:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea.

Rezerve: Zima, Pantea, Dawa, Musi, Gheorghiță, Alhassan, Băluță, Ștefănescu, Udrea, Edjouma.

Antrenor: Elias Charalambous.

PAOK: Kotarski – Michailidis, Kedziora, Otto, Baba Rahman – Schwab, Meite, Pelkas, Konstantelias – Taison, Samatta.

Rezerve: Balomenos, Tsiftsis, Sastre, Kenjira, Colley, Thyaminis, Ozdoev, Kamara, Shoretire, Brandon, Chalov, Despodov, Zivkovic.

Antrenor: Răzvan Lucescu.