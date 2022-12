Ivana Knoll, pusă la zid în România după aparițiile de la Cupa Mondială: „Sunt dezgustată”

Ivana Knoll a întors toate privirile pe parcursul Campionatului Mondial din Qatar și a reușit să câștige popularitate cu postările de pe rețelele de socializare. a fost aspru criticată de Laurette Nogo, soția lui Salif Nogo și impresar care a parafat transferuri în fotbalul românesc.

Laurette Nogo, „dezgustată” de Ivana Knoll după aparițiile de la Cupa Mondială: „Folosește Photoshop”

Fostă Miss Croația, la Campionatul Mondial 2022. Cea mai fierbinte fană a medaliatei cu bronz la turneul final a atras atenția prin ținutele purtate la meciuri și prin postările de pe rețelele de socializare.

Totuși, notorietatea pe care a căpătat-o pe parcursul . Laurette Nogo a dezvăluit că este „dezgustată” și a acuzat-o pe croată că folosește instrumente de editare și înfrumusețare.

„Dezgustată de acest final de Campionat Mondial, la modul cel mai serios, dar nu și de meciuri, chiar le-am urmărit pe toate, nu și de singurul jucător prieten ce l-am avut pe teren, care este cel mai frumos feeling. Dar this is another story (n.r. asta e altă poveste).

Laurette Nogo, nemulțumită de Campionatul Mondial din Qatar

Revenim, o așa numită Miss Croația, promovată ca fiind cea mai frumoasă femeie de la Mondial, în ciuda faptului că folosește Photoshop de genul ‘perfect face’ sau ‘perfect body’ (n.r. filtrele față perfectă și corp perfect)…”, a fost o parte din mesajul postat de Laurette Nogo pe rețelele de socializare.

De asemenea, Laurette Nogo l-a criticat pe Emiliano Martinez. după ce a primit trofeul celui mai bun portar de la Cupa Mondială. Impresarul nu a fost de acord nici cu insultele rasiste la adresa lui Aurelien Tchouameni, Radan Kolo Muani și Kingsley Coman.

Tchouameni și Coman au ratat de la loviturile de departajare în finala cu Argentina, în timp ce Kolo Muani a avut o ocazie uriașă de a aduce trofeul mondial Franței la finalul celor 120 de minute de prelungire. „Gestul mizerabil făcut de un campion mondial (n.r. Emiliano Martinez) atât în Qatar, cât și la întoarcerea în Argentina consider că pornește de la cei șapte ani de acasă. Și am zis tot.

Mi-ar fi rușine cu un așa jucător! Insultele rasiste pentru Aurelien Tchouameni, Radan Kolo Muani și Kingsley Coman, care nu își aveau niciun rost, dar așa sunt oamenii din afara terenului, consideră că își permit mai multe în momentul în care nu câștigă echipa favorită.

Emiliano Martinez, taxat după gestul controversat de la Cupa Mondială: „E pur și simplu un nobody”

Dragilor, tout n’est pas rose dans la vie (n.r. nu este totul roz în viață). În afară de portarul Argentinei, care pentru mine nu are nume, e pur și simplu un nobody (n.r. un nimeni).

Tchouameni, Kolo Muani și Coman sunt chiar eroi și ar merita doar respect din partea noastră, a tuturor. Cât despre Miss Croația, ar fi fost mult mai frumos ca presa să caute, nu știu, poveștile femeilor care sunt în spatele bărbaților de pe teren, nu a unei ‘single hot lady’ (n.r. femeie frumoasă și singură), măcar de ar fi ‘too hot to handle’ (n.r. de neatins) fără Photoshop. Zic și eu, acum, fiecare cu ce îi place”, a fost mesajul lui Laurette Nogo, pe Facebook.