Ivaylo Petev, atacat în direct după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: ”Niște marionete”

. Antrenorul bulgar are cinci meciuri consecutive fără victorie în SuperLigă după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, iar „alb-albaștrii” au intrat în criză.

Ivaylo Petev, criticat în direct după înfrângerea cu FCSB

Ion Crăciunescu, fostul mare arbitru FIFA, a atacat dur prestația Universității Craiova din partida pierdut cu FCSB și consideră că antrenorul Ivaylo Petev este principalul vinovat pentru rezultatele slabe ale echipei,

”A existat un capitol bun pentru Craiova? Credeți că Petev știe ce face? Cu ce jucători au adus și ce a arătat Craiova, mi s-a părut nu că trage să prindă play-off-ul, Craiova s-a făcut de râs.

Am mers la meciurile Craiovei de când eram copil. Când jucau cu Steaua, Dinamo, cu echipele mari, aveau oltenii o ambiție extraordinară, nu ca acum, nu știu de unde i-a adunat, dar au fost niște marionete. Au scăpat ieftin cu 3-0”, a declarat Ion Crăciunescu pentru

Ivaylo Petev, acuzații la adresa arbitrajului după Universitatea Craiova – FCSB 0-3

. „Centralul” a acordat un penalty cu ajutorul VAR în finalul primei reprize după ce Gjoko Zajkov a atins mingea cu mâna în careu. Antrenorul bulgar consideră că golul marcat de Florinel Coman în startul reprizei secunde a închis partida.

„Sunt mulțumit de dorința jucătorilor noștri, nu pot să spun că n-au luptat pentru victorie. Arbitrul le-a făcut cadou un gol și noi am făcut două cadouri.

În prima repriză am avut o situație concludentă și alte situații în care am fi putut să marcăm, dar din păcate n-am reușit. Am primit două goluri în cel mai rău moment al meciului. A fost foarte greu după 0-2 să marcăm. Am încercat, dar n-am reușit să marcăm”, a declarat Ivaylo Petev, la finalul partidei.

Ivaylo Petev a răbufnit: „Dacă problema e la mine, mâine plec de la Craiova!”

Ivaylo Petev susține că rezultatul nu se află în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. Antrenorul oltenilor a răbufnit în momentul în care a fost întrebat despre plecarea de la Universitatea Craiova.

„Având în vedere ce s-a jucat pe teren, rezultatul e cam nedrept, dar asta e. Cel mai rău este că am primit gol în minutul 50 și atunci a fost greu să revenim. Ceea ce s-a întâmplat în toate aceste meciuri este că noi am făcut foarte multe cadouri și astăzi am făcut la fel. Trebuie să nu mai facem greșeli în apărare. Nu mi-e teamă.

Dacă problema e la mine, mâine plec! Fiecare meci e important. Și arbitrajul a avut un rol important, nu e prima dată”, au fost cuvintele lui Ivaylo Petev. În următoarea rundă, Universitatea Craiova joacă în deplasare cu Sepsi.