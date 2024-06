Totul despre Belgia – România din grupa E la EURO 2024. Unde se întâlnesc fanii români înaintea partidei de la Koln

Meciul Belgia – România se dispută sâmbătă, 22 iunie, la Koln, în cadrul etapei a doua din grupa E de la EURO 2024. Tricolorii au un moral ridicat după ce în timp ce își joacă ultima șansă de a reintra în cărțile calificării în optimi.

UPDATE: Unde se întâlnesc fanii români înaintea partidei de la Koln

se vor întâlni pentru a merge împreună spre marele duel. Organizatorii din staff-ul echipei naționale au transmis detaliile pe rețelele de socializare și sunt așteptați cât mai mulți suporteri.

“Indiferent de vreme, azi mergem împreună către stadion, la Parada Fanilor! Dacă ai bilet la meciul contra Belgiei, nu uita că ne vedem începând cu ora 18:00 la Josef Lammerting-Allee din Köln pentru a pleca împreună către stadion.

Puteți să folosiți liniile S12 și S19 de la platforma 10 a stației Deutz pentru a ajunge la punctul de întâlnire pentru Fan Walk-ul României. Stația la care va opriți este Köln Mungerdorf Technologiepark. Înainte de asta, ne vedem în zona de Public Viewing din Tanzbrunnen, unde te așteaptă cornerul României, cu foști jucători, invitați speciali, concursuri și surprize!”, este mesajul scris pe pagina de e echipei naționale.

UPDATE: “Tricolorii”, motive de îngrijorare din cauza arbitrului de la Koln

au motive de îngrijorare la meciul cu Belgia din cauza arbitrului de la Koln. Jurnaliștii belgieni au remarcat faptul că Szymon Marciniak le poartă noroc “diavolilor roșii”, după două victorii și două egaluri în meciurile arbitrate de polonez. Pentru România va fi primul duel cu Marciniak la centru și rămâne de văzut dacă acesta va aduce un plus pentru Belgia sau nu.

“Să fie un semn? Arbitrul de la Belgia – România le-a adus de multe ori noroc belgienilor. Cine e Szymon Marciniak, acest polonez care le-a zâmbit de multe ori belgienilor?”, au scris jurnaliștii de la .

Live video Belgia – România. Ghid complet pentru etapa a doua a grupei E

Naționala pregătită de Edi Iordănescu abordează partida cu Belgia din postura de lideră a grupei E, cu trei puncte și un golaveraj foarte bun (+3). Cu cel puțin punct România este ca și calificată în fazele eliminatorii. Se anunță o confruntare infernală pentru tricolori. Generația de Aur a Belgiei condusă de Romelu Lukaku (31 de ani), Kevin de Bruyne (32) și Jan Vertonghen (37) a venit la EURO 2024 cu obiectivul de a câștiga trofeul și este de așteptat să joace totul pe cartea atacului contra României.

Una dintre cheile meciului va fi cu siguranță duelul dintre golgheterul belgienilor Romelu Lukaku (85 de goluri în 116 selecții) și Radu Drăgușin (22 de ani), turnul de control al apărării noastre. Drăgușin îl cunoaște foarte bine pe Lukaku, pe care l-a anihilat, de altfel, pe când juca în Serie A, la Genoa, în septembrie 2023.

Cine transmite Belgia – România la TV, din grupa E de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Partida Belgia – România se dispută sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, și va fi transmisă în direct de PRO TV. Tricolorii mai au nevoie de cel puțin un punct în meciurile cu Belgia și Slovacia pentru a fi siguri de prezența în optimi. Celălalt meci din grupă, Slovacia – Ucraina s-a disputat vineri, 21 iunie. Vezi LIVE VIDEO Belgia – România pe Pro TV și LIVE ONLINE STREAM pe VOYO meciul de la EURO 2024. Goluri, marcatori, rezumat video

Cum poți vedea Belgia – România live stream online

Meciul Belgia – România din runda a doua a grupei E de la EURO 2024 poate fi urmărit și online. Întâlnirea de la Koln va fi transmisă pe platforma voyo.ro, acolo unde se văd în direct și în reluare toate partidele de la turneul final din Germania. Belgia – România, cu începere de la ora 22:00, va fi LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.RO.

Cine e arbitru la Belgia – România

Belgia – România, al doilea meci din Germania al tricolorilor, va fi condus de o brigadă din Polonia, avându-l la centru pe Szymon Marciniak (43 de ani). Arbitru FIFA din 2011, Marciniak a arbitrat finala Campionatului Mondial dn 2022, Argentina – Franța, câștigată de sud-americani după loviturile de departajare.

Arbitru: Szymon Marciniak

Asistenți: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Asistenți VAR: Bartosz Frankowski (Polonia), Nejc Kajtazovic (Slovenia)

Arbitru de rezervă: Donatas Rumšas (Lituania)

Orașul și stadionul pe care se disputa Belgia – România

Belgia – România se dispută la Koln, pe RheinEnergieStadion, o arenă cu o capacitate de 43.000 de locuri. UEFA estimează că în tribune vor fi circa 20.000 de fani români. Luni, 17 iunie, contra Ucrainei, au fost 40.000 de suporteri tricolori în tribunele impunătorului stadion Allianz Arena din Munchen.

Echipe probabile Belgia – România la EURO 2024

valorează 584,50 milioane de euro și este pe locul 8 în topul celor mai valoroase naționale prezente la EURO 2024, în timp ce România are cea mai scăzută cotă de piață de la turneul final din Germania, 91 de milioane de euro. Tricolorii nu s-au arătat însă deloc intimidați de cotațiile amețitoare ale adversarilor și au răsturnat calculele hârtie în meciul inaugural cu Ucraina, câștigat cu 3-0. Naționala lui Rebrov este evaluată la 479 de milioane de euro.

Belgia: Casteels – Castagne, Faes, Debast, Maxim De Cuyper – Mangala, Onana – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku. Selecţioner: Domenico Tedesco.

România: Niță – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – R. Marin, M. Marin – D. Man, N. Stanciu, Mihăilă – Drăguș. Selecționer: Edward Iordănescu

Schimbări Belgia față de jocul cu Slovacia, scor 0-1. De Cuyper, fundaș stânga în locul lui Carrasco

Considerată favorita grupei E și una dintre pretendentele la trofeul continental, Belgia a început cu stângul turneul final din Germania. Neînvinsă în 2023 și în meciurile amicale din 2024, naționala lui Domenico Tedesco a pierdut surprinzător primul meci de la EURO 2024, scor 0-1 cu Slovacia, după

Cel mai probabil, selecționerul Belgiei va face câteva modificări în echipa de start față de meciul cu Slovacia. Astfel este posibil ca în locul lui Carrasco să apără ca titular fundaș stânga Maxim De Cuyper, plus de la mijloc în sus cel puțin unul dintre Johan Bakayoko, Youri Tielemans, Lois Openda sau De Ketelaere.

Modificări România în comparație cu primul meci, scor 3-0, cu Ucraina. Mihăilă, șanse mari să fie titular

Selecționerul Edi Iordănescu nu intenționează să facă prea multe schimbări în primul 11 față de echipa care a început partida memorabilă cu Ucraina (3-0). Valentin Mihăilă i-ar putea lua locul lui Florinel Coman în extema stângă. De altfel, ”eroul de la Lucerna” a fost și în cărți pentru titularizare în meciul inaugural, de luni, 17 iunie, de la Munchen, dar nu fost trecut rezervă din cauza unei stări febrile acuzate cu o noapte înaintea jocului.

Meciul Belgia – România propune un duel între cei mai rapizi fotbalişti de la această competiţie, Valentin Mihăilă şi Jeremy Doku. Mihăilă a fost până acum cel mai rapid jucător la EURO 2024, atingând viteza de 35,9 km/h, fiind urmat chiar de Jeremy Doku şi de danezul Rasmus Hojlund, cu 35,3 km/h, potrivit UEFA. Vedeta franceză Kylian Mbappe a atins viteza de 35,2 km/h în meciul cu Austria.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Belgia

Fundașul dreapta Thomas Meunier este în capul listei cu jucători accidentați. În această categorie se mai află Axel Witsel, Arthur Theate și Jan Vertonghen sunt singurii jucătorii din lotul Belgiei care s-au confruntat cu probleme medicale și nu au jucat în meciul cu Slovacia. Veteranul Jan Vertonghen a declarat că este pregătit să joace cu România. ”În cele din urmă, este decizia antrenorului”.

Jucătorii care lipsesc din echipa României. Fără suspendați sau accidentați

Din fericire, selecționerul Edi Iordănescu nu mai are niciun jucător cu probleme medicale. Andrei Burcă și Denis Alibec au fost recuperați. De altfel, fundașul central a și jucat 90 de minute în meciul inaugural cu Ucraina, primul lui lui joc după ruptura musculară suferită pe 27 aprilie în campionatul Arabiei Saudite. Atacantul de 33 de ani este și el valid și poate reprezenta o soluție pentru confruntarea cu Belgia.

Program și clasament actualizat grupa E EURO 2024, înainte de Belgia – România

Primele două partide disputate în grupa E de la EURO 2024 s-au soldat cu mari surprize. România a zdrobit Ucraina, scor 3-0, iar Slovacia a învins marea favorită Belgia, cu 1-0. Runda a doua a fost deschisă vineri, 21 iunie, de meciul Slovacia – Ucraina, urmând ca sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, toată România să le țină pumnii stânși tricolorilor pentru un rezultat pozitiv cu Belgia, o echipă rănită. Rezumatele video ale partidelor de la turneul final din Germania pot fi urmărite .

Program meciuri grupa E EURO 2024

17 iunie:

21 iunie: Slovacia – Ucraina X-X (ora 16:00, Dusseldorf)

22 iunie: România – Belgia (ora 22:00, Koln)

26 iunie: România – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt)

26 iunie: Ucraina – Belgia (ora 19:00, Stuttgart)

Clasament grupa E la Campionatul European din Germania

România 3 puncte (golaveraj 3-0) / 1 meci jucat Slovacia 3 puncte (golaveraj 1-0) / 1 meci jucat Belgia 0 puncte (golaveraj 0-1) / 1 meci jucat Ucraina 0 puncte (golaveraj 0-3) / 1 meci jucat

Cele mai tari reacții înainte de Belgia – România

Selecționerul României, Edi Iordănescu, a făcut un apel la calm și echilibru înaintea meciului cu Belgia, în contextul entuziasmului general declanșat după victoria senzațională reputată cu Ucraina (3-0) din debutul Campionatului European 2024.

”Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Și am reușit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia și a obține ceea ce ne dorim. Așadar, e nevoie de calm și echilibru. Trebuie să fim ponderați ca să putem rămâne conectați și inteligenți, cu o luciditate realistă care să ne protejeze resursele de orice fel înaintea acestui al doilea meci din grupă.

Fac acest apel și pentru că venim după un adevărat carusel de emoții în receptare trăit doar la extreme. De la starea dinaintea preliminariilor, la euforia calificării din postura de echipă neînvinsă și câștigătoare de grupă. Apoi, la reacțiile diametral opuse de după amicalele dinaintea turneului final. Acum, după 3-0 cu Ucraina, riscăm să ne fixăm în altă extremă. Și nu cred că drumul cel bun e unul al extremelor. Niciodată și nicăieri!

Tot ce am obținut împreună până acum s-a făcut plecând de la realism. Am fost realiști cu limitele noastre, ni le-am asumat curajos ca să ni le putem depăși. Și am făcut-o! O dată în calificări, încă o dată cu Ucraina.

E un apel personal: acum, trebuie să fim iarăși realiști. Ca să le depășim din nou, în fața unui adversar extrem de valoros și rănit după 0-1 cu Slovacia.

Și am convingerea că le vom depăși iar! Prin echilibru, prin disciplina muncii și sacrificiul care ne caracterizează, prin spiritul de luptă neîncetată pentru fiecare bucată de teren, din prima secundă și până la capăt! Echilibrați, uniți și cu tot sufletul pe teren, până la capăt!”, a transmis selecționerul Edi Iordănescu.

Belgienii rămân optimiști în ciuda înfrângerii șocante în fața Slovaciei. Selecționerul Domenico Tedesco a pus eșecul mai mult pe seama ghinionului: “Nu am prea multe de reproșat echipei. Am creat multe ocazii. Ocazii mari. Dacă am fi marcat primii, ne-ar fi ajutat. Dar am avut controlul și nu am lăsat Slovacia să-și facă jocul. Singurul lucru care nu a fost perfect a fost finalizarea noastră.”

Căpitanul De Bruyne, mijlocaș la Manchester City, a transmis că Belgia nu a intrat în panică: “Cu Slovacia am jucat bine, doar golul ne-a lipsit. Trebuie să lucrăm la asta pentru al doilea meci. Nu va fi cu cuțitul între dinți împotriva României încă. Știm cum să jucăm bine, așa cum am făcut în timpul calificărilor. Nu există presiune, avem calitatea, mentalitatea și încrederea în grupul nostru. Va fi bine”.

Veteranul Jan Vertonghen spune că rămâne în continuare optimist: ”Presiunea este acum şi mai mare, pentru că urmează meciul cu România. Sunt convins că ne vom califica din grupă. 100% mergem în optimile de finală! Vom ataca şi vom încerca să nu luăm gol. Avem mare încredere că atacanții noştri vor marca.

Romelu Lukaku a înscris deja de 85 de ori pentru ‘Diavoli’ și aşteptăm golul 86 în meciul de sâmbătă împotriva României”, a declarat Jan Vertonghen, potrivit .

Vezi rezumatul video și toate fazele din Belgia – România. Update în timp real Euro 2024

FANATIK.RO vă va ține la curent în timp real cu cele mai importante detalii despre meciul Belgia – România, precum și cu știri despre tot ce se întâmplă la EURO 2024 din Germania. Toate partidele de la turneul final pot fi urmărite în format live text pe site-ul FANATIK.RO.

Naționala României a jucat de 12 ori împotriva Belgiei, iar bilanțul este identic. Câte cinci victorii de ambele părți și două rezultate de egalitate. În ultimele cinci întâlniri, România s-a impus de trei ori, Belgia o dată, iar un meci s-a terminat nedecis.

7.00 este cota Superbet pentru victoria României împotriva Belgiei