Ivermectina: miracol sau fake news? Pentru descoperirea ei, doi cercetători au luat premiul Nobel în 2015

Ivermectina a fost subiectul cel mai dezbătut în România în ultimele 48 de ore. Un miracol sau un fake news? Aceasta e întrebarea care stă pe buzele tuturor. FANATIK îți spune cum au ajuns să fie recompensați cu premiul Nobel, în 2015, cercetătorii care au descoperit medicamentul. De asemenea, analizăm și părerea unui doctor român care profesează în Statele Unite.

Opiniile sunt pro și contra când vine vorba despre Ivermectina. Sunt destule situații în America unde doctorii și-au dat acordul pentru folosirea acesteia. Pe de altă parte, tratamentul nu este autorizat în majoritatea țărilor din Europa. Adrian Marinescu, medic infecționist la Spitalul Matei Balș, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a oferit mai multe detalii privind acest medicament.

Ivermectina a fost descoperită în 1975 și a fost aprobată pentru uz medical în anul 1981. Se află pe lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății. Beficiile produse de acest medicament au făcut ca descoperitorii ei, William C. Campbell and Satoshi Omura, să obțină premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

În 2015, doi cercetători au primit distincția supremă pentru descoperirile lor referitoare la o terapie nouă împotriva infecțiilor cauzate de viermi rotunzi.

Bolile cauzate de paraziți au afectat omenirea de mii de ani și constituie o problemă majoră de sănătate la nivel mondial. În special, bolile parazitare afectează cele mai sărace țări din lume și reprezintă o barieră uriașă în calea îmbunătățirii sănătății și bunăstării oamenilor. Laureații Nobel din 2015 au dezvoltat terapii care au revoluționat tratamentul unora dintre cele mai devastatoare boli parazitare.

William C. Campbell și Satoshi Omura au descoperit un nou medicament, Avermectina, ai cărui derivați (Ivermectina) au redus radical incidența în cazul filariozei limfatice și oncocercozei (cunoscută, de asemenea, și sub numele de Cecitatea râurilor sau Boala lui Robles). De asemenea, s-a demonstrat eficacitatea împotriva unui număr tot mai mare de alte boli parazitare.

O altă boală unde s-au văzut progrese este malaria. Este o boală transmisă de țânțari cauzată de paraziți unicelulari, care invadează celulele roșii din sânge, provocând febră și, în cazuri severe, leziuni cerebrale și deces. Peste 3,4 miliarde dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai lumii sunt expuși riscului de a contracta malarie și în fiecare an se pierd 450 000 de vieți, predominant în rândul copiilor. Tratamentul cu Ivermectina s-a dovedit folositor pentru a opri transmiterea bolii.

Satoshi Omura, un microbiolog japonez și expert în izolarea produselor naturale, s-a concentrat pe un grup de bacterii, Streptomyces, care trăiesc în sol și se știe că produc o mulțime de agenți cu activități antibacteriene. Echipat cu abilități extraordinare în dezvoltarea de metode unice pentru cultivarea pe scară largă și caracterizarea acestor bacterii, Omura a izolat noi tulpini de Streptomyces din probele de sol și le-a cultivat cu succes în laborator.

Din mii de culturi diferite, el a selectat aproximativ 50 dintre cele mai promițătoare, cu intenția ca acestea să fie analizate în continuare pentru activitatea lor împotriva microorganismelor dăunătoare, conform Nobelprize.org.

William C. Campbell, un expert în biologia paraziților care lucrează în SUA, a achiziționat culturile Streptomyces de la Omura și a explorat eficacitatea acestora. Campbell a arătat că o componentă dintr-una din culturi a fost remarcabil de eficientă împotriva paraziților la animalele domestice și de fermă.

Agentul bioactiv a fost purificat și denumit Avermectina, care a fost ulterior modificat chimic într-un compus mai eficient numit Ivermectina. Aceasta a fost testată ulterior la oameni cu infecții parazitare și a ucis efectiv larvele de paraziți (microfilaria) . Colectiv, contribuțiile lui Omura și Campbell au dus la descoperirea unei noi clase de medicamente cu o eficacitate extraordinară împotriva bolilor parazitare.

„Medicamentul împiedică multiplicarea mai multor virusuri, cum ar fi: SARS-Cov-2, Zika, HIV, Dengue, Febră galbenă, Encefalită japoneză, West Nile, Gripa A si altele. Cel mai probabil va inhiba și noile variante ale virusului Covid-19 din Anglia, Africa de Sud sau Brazilia”, crede Ion Alexie.

Medicul român din Las Vegas, specialist în boli interne şi boli infecţioase, consideră că Ivermectina poate fi folosită pentru profilaxie înainte de expunere la virusul SARS-Cov-2 și pentru a evita o eventuală reinfectare. De asemenea, poate fi folosită pentru pacienți Covid în oricare din stadiile bolii, preferabil imediat după debutul simptomelor, pentru prevenirea formelor grave, spitalizărilor și deceselor.

„Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre. Pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice.

Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim. Din 15 ianuarie am 50 pacienţi majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat – şi-i urmăresc cu atenţie”, a declarat medicul român din Las Vegas, într-o emisiune de la Antena3.