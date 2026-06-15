Sport

Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv

Un fotbalist ivorian de 17 ani va fi prezent la primul antrenament al lui Daniel Pancu. Toate detaliile despre jucătorul african aflat în vizorul Rapidului.
Cristi Coste, Iulian Stoica
15.06.2026 | 12:44
Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Un ivorian de 17 ani va participa la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Foto: Colaj Fanatik
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Rapid a avut parte de un final dezamăgitor de sezon. Deși s-a aflat în fruntea clasamentului pe toată perioada sezonului regulat, echipa s-a prăbușit în play-off, poziționarea finală fiind doar pe locul 5 în ierarhie, ceea ce a dus la ratarea cupelor europene. În urma rezultatelor sub așteptări, Costel Gâlcă a fost înlăturat de la echipă, iar în locul său a fost numit, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu.

Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid

Jucătorii Rapidului s-au bucurat în ultimele săptămâni de vacanță, în condițiile în care ultimul meci oficial a avut loc pe 25 mai, scor 0-0 cu Universitatea Craiova în etapa a 10-a din play-off. După o pauză de aproape trei săptămâni, fotbaliștii se vor reuni luni, 15 iunie, iar, în premieră de la numirea pe banca tehnică, Daniel Pancu va conduce o sesiune de antrenament.

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Deși au existat mai multe plecări și veniri în această perioadă, la Rapid se va afla și un fotbalist ivorian în probe. FANATIK a aflat că Eric Ange Tape va participa la primul antrenament de la reunire. Daniel Pancu este foarte interesat de tânărul jucător, iar dacă acesta va fi în parametri, cel mai probabil formația din Giulești îl va legitima.

Eric Ange Tape a evoluat în sezonul precedent la FC OSA (Olympique Sport D’Abobo) în Abidjan, capitala din Coasta de Fildeș. Jucătorul este născut în 2008, urmând ca în luna august să împlinească vârsta de 18 ani. Rămâne de văzut dacă, după perioada de probă, tânărul ivorian va fi reținut în lot și semnat de către Rapid. Aici puteți urmări un gol marcat de fotbalistul african.

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Când se desfășoară cantonamentul Rapidului

Rapid are un presezon extrem de aglomerat. Reunirea lotului are loc pe 15 iunie, iar Daniel Pancu va avea două săptămâni să vadă cum se comportă jucătorii. Ulterior, formația din Giulești va pleca în cantonamentul de vară, pe 29 iunie, la Bad Leonfelden, în Austria. Revenirea în țară este programată pe 10 iulie, iar partidele de pregătire sunt următoarele:

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  • 5 iulie – 17:15 (ora locală), Forstenlechner Arena (Perg) – Rapid Viena (Austria) – locul 5 în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Austriei și calificată în Conference League;
  • 8 iulie – FC Košice (Slovacia) – locul 7 (primul) în ultima ediție a play-out-ului din prima ligă a Slovaciei;
  • 9 iulie – Slovan Liberec (Rep. Cehă) – locul 6 în ultima în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Cehiei.
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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