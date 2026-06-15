Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv

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Rapid a avut parte de un final dezamăgitor de sezon. Deși s-a aflat în fruntea clasamentului pe toată perioada sezonului regulat, echipa s-a prăbușit în play-off, poziționarea finală fiind doar pe locul 5 în ierarhie, ceea ce a dus la ratarea cupelor europene. În urma rezultatelor sub așteptări, Costel Gâlcă a fost înlăturat de la echipă, iar în locul său a fost numit, așa cum

Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid

Jucătorii Rapidului s-au bucurat în ultimele săptămâni de vacanță, în condițiile în care ultimul meci oficial a avut loc pe 25 mai, scor 0-0 cu Universitatea Craiova în etapa a 10-a din play-off. După o pauză de aproape trei săptămâni, fotbaliștii se vor reuni luni, 15 iunie, iar, în premieră de la numirea pe banca tehnică, Daniel Pancu va conduce o sesiune de antrenament.

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, la Rapid se va afla și un fotbalist ivorian în probe. FANATIK a aflat că Eric Ange Tape va participa la primul antrenament de la reunire. Daniel Pancu este foarte interesat de tânărul jucător, iar dacă acesta va fi în parametri, cel mai probabil formația din Giulești îl va legitima.

Eric Ange Tape a evoluat în sezonul precedent la FC OSA (Olympique Sport D’Abobo) în Abidjan, capitala din Coasta de Fildeș. Jucătorul este născut în 2008, urmând ca în luna august să împlinească vârsta de 18 ani. Rămâne de văzut dacă, după perioada de probă, tânărul ivorian va fi reținut în lot și semnat de către Rapid. .

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Când se desfășoară cantonamentul Rapidului

Rapid are un presezon extrem de aglomerat. Reunirea lotului are loc pe 15 iunie, iar Daniel Pancu va avea două săptămâni să vadă cum se comportă jucătorii. Ulterior, formația din Giulești va pleca în cantonamentul de vară, pe 29 iunie, la Bad Leonfelden, în Austria. Revenirea în țară este programată pe 10 iulie, iar partidele de pregătire sunt următoarele:

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