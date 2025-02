Izabela, noua concurentă de la Survivor România 2025, poveste cutremurătoare de viață: „ Fratele meu avea doar 19 ani când s-a stins” – Exclusiv

Două fete și doi băieți, Laurențiu, Izabela, Lea și Filip, s-au alăturat competiției Survivor România 2025!

Izabela Burugă, una dintre noile concurente de la Survivor România 2025, ascunde, în spatele forței sale fizice, o poveste sfâșietoare, care i-a marcat viața pentru totdeauna. La doar 14 ani, și-a pierdut fratele într-un tragic accident de mașină, iar de atunci nimic nu a mai fost la fel pentru ea.

Cine este Izabela Burugă, noua concurentă Survivor România 2025?

Cu ochii în lacrimi, tânăra barman și luptătoare de MMA a vorbit, înainte de a pleca la Survivor, despre trauma care a schimbat-o pentru totdeauna. „Fratele meu avea doar 19 ani când s-a stins. A fost o durere pe care nu o poți descrie în cuvinte”, spune ea.

Izabela a crescut alături de fratele său, fără să știe că, de fapt, nu erau frați biologici. Acesta fusese adoptat de părinții ei din familia mamei sale. „Nu știam că nu eram rude de sânge, iar când verișorii mei îmi spuneau că nu e fratele meu adevărat, plângeam în hohote. Părinții mei încercau să mă liniștească, să-mi spună că sunt doar răutăcioși”, își amintește ea.

A aflat adevărul abia la 11 ani, însă acest lucru nu a schimbat cu nimic relația lor. Îl iubea ca pe un frate adevărat, iar el o proteja și o susținea în orice. Însă viața avea să îi lovească crunt. Într-o zi, familia a primit vestea care le-a spulberat liniștea pentru totdeauna: fratele Izabelei fusese implicat într-un accident grav de mașină. „În mașină erau trei băieți, dar doar el nu a supraviețuit…”, povestea ea, cu vocea tremurândă.

“Atunci am pierdut credința. Nu mai puteam înțelege de ce Dumnezeu a lăsat să se întâmple asta”

În acele momente de disperare, Izabela s-a rugat lui Dumnezeu să-l salveze. „Am implorat, am plâns, am strigat la Cer, dar nimic nu a mai putut fi făcut. Atunci am pierdut credința. Nu mai puteam înțelege de ce Dumnezeu a lăsat să se întâmple asta”, mai spune Izabela.

Anii au trecut, iar durerea nu a dispărut, dar Izabela a reușit să-și regăsească, treptat, credința. A învățat să transforme suferința în forță, iar acum este pregătită să lupte la Survivor România 2025, nu doar pentru ea, ci și pentru memoria fratelui său.

Parcursul Izabelei în competiție. Dar și dacă va reuși să-și găsească echilibrul și să facă față provocărilor din junglă.

Cine sunt concurenții Survivor România 2025?

Survivor România 2025 a avut premiera pe 3 februarie, de la ora 20:30, pe PRO TV și VOYO. Cei 20 de concurenți din noul sezon Survivor România 2025 sunt Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Mogă, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.

