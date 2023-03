Izvorul Tămăduirii 2023. Pe ce dată pică această sărbătoare importantă din calendarul ortodox

Izvorul Tămăduirii 2023. Ce tradiții și obiceiuri sunt în această zi și care este lucrul pe care nu ai voie sub nicio formă să îl faci în această zi de sărbătoare.

Izvorul Tămăduirii 2023. Pe ce dată se sărbătorește

Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai importante sărbători din 2023. În acest an are loc pe 21 aprilie, în prima vineri de după Paște, care are loc pe data 16 aprilie.

este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului, prin care creștinii trebuie să își amintească de minunile făcute de Fecioara Maria.

Este vorba despre momentele în care a arătat calea către un izvor aflat in apropierea Constantinopolului. Legenda spune că împăratul Leon cel Mare se plimba printr-o pădure, atunci când a întâlnit un orb care l-a întrebat de unde poate să bea apă.

Acesta se va strădui să găsească un izvor, dar nu a găsit, iar Maica Domnului l-a îndemnat pe acesta către un loc cu apă. Atunci, Leon a găsit apa și a făcut întocmai i-a spus Fecioara Maria. Orbul nu numai că a băut apa, dar și când a fost dat cu ea pe la ochii nevăzători s-a vindecat pe loc.

“Nu este nevoie să te ostenești, căci apă este aproape! Pătrunde, Leone, mai adânc în această pădure și luând cu mâinile apă tulbure potolește setea orbului și apoi unge cu ea ochii lui cei întunecați”, i-a spus Maica Domnului.

Apa acelui izvor a vindecat mulți oameni de boli felurite, iar acolo au fost construite și două biserică, dar acestea au fost distruse de turci.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

De Izvorul Tămăduirii 2023 se sfințește și Agheasma Mică, conform canoanelor bisericești. La finalul slujbei credincioșii din biserică sunt stropiți cu agheasmă pentru iertarea păcatelor.

arată că sărbătoarea este un norocoasă pentru săpătorii de fântâni. Se spune că apele sunt mai zbuciumate, iar lucătorii pot să găsească mai ușor un izvor de apă.

Este cruce cu roșu în calendar de Izvorul Tămăduirii, iar oamenii nu au voie să muncească și femeile nu trebuie să spele sau să calce rufe.