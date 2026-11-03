Galerie Foto. Jack Grealish, campionul bețiilor în Premier League! Șase episoade bahice din cariera superstarului

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Împrumutat de Manchester City la Everton, Jack Grealish (31 de ani) nu s-a oprit din bețiile lui celebre. Mijlocașul ”caramelelor” a petrecut două nopți la rând cu mult alcool și a ajuns să fie scos din lot la meciul cu Newcastle din Cupa Ligii Angliei.

Cele mai tari beții ale lui Jack Grealish

Dacă, poate, nopțile pierdute în pub-uri ar fi putut să-i fie iertate, conducerea lui Everton nu a arătat milă atunci când Grealish a lipsit și de la un antrenament. Și , motivul fiind că a încălcat regulamentul de disciplină internă.

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Însă, aventurile bahice ale lui Jack Grealish nu mai sunt de mult o noutate pentru fotbalul din Premier League. Jucătorul pentru care Pep Guardiola a plătit 117,5 milioane de euro în vara lui 2021 pentru a-l aduce la Manchester City este deja un abonat al tabloidelor din Insulă.

Iată și câteva dintre episoadele nocturne care l-au împiedicat de-a lungul timpului pe superstarul englez să-și pună în valoare calitățile extraordinare pe care le posedă. Prima sa aventură alcoolică care a ajuns la public s-a petrecut pe când avea doar 19 ani.

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Grealish, un tânăr foarte promițător al celor de la Aston Villa, a fost fotografiat în vara anului 2015 întins pe jos, pe o stradă din Tenerife, după o noapte de distracție. O turistă britanică a publicat imaginile și a susținut că fotbalistul era extrem de beat, dar acesta a negat vehement varianta. Gruparea din Birmingham a anunțat la momentul respectiv că va exista o discuție foarte serioasă cu jucătorul după acel incident.

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Alte două episoade la Birmingham

După ce Aston Villa a fost învinsă de Everton, scor 0-4, Jack Grealish a mers într-un club din Manchester. Presa a relatat că a petrecut alături de prieteni, cu sticle de șampanie și vodcă, iar distracția ar fi continuat la Birmingham. Antrenorul Remi Garde l-a trimis ulterior să se pregătească alături de echipa de tineret.

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La 21 de ani, el a fost implicat într-o nouă controversă, după o petrecere organizată într-un hotel din Birmingham. Poliția a fost chemată dimineața, la ora 07:45, din cauza gălăgiei infernale. Nu au existat arestări, iar Grealish nu s-a numărat printre persoanele evacuate din hotel. Aston Villa a deschis o anchetă internă, dar scandalul a fost mușamalizat în cele din urmă.

Nopți de pomină după ”tripla” realizată cu Manchester City

Probabil cel mai celebru episod s-a petrecut în 2023, după ce a câștigat Champions League, titlul și Cupa Angliei cu Manchester City. După ultima finală a sezonului, Grealish a petrecut la Istanbul, Ibiza și Manchester. La parada echipei a apărut fără tricou, a băut vodcă oferită de Kalvin Phillips și a recunoscut că nu a dormit aproape deloc în ultimele trei zile. Ulterior a dezvăluit că s-a prezentat la naționala Angliei ușor mahmur.

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În martie 2025, după victoria lui Manchester City cu Plymouth în Cupa Angliei, Grealish a fost fotografiat în mai multe localuri din nordul Angliei. La North Biddick Social Club, lângă Sunderland, ar fi lăsat 500 de lire pentru a le face cinste clienților. Seara a continuat la Newcastle, unde a fost surprins plecând dintr-un pub. Guardiola a declarat ulterior că îl judecă numai după prestațiile de pe teren.

La finalul anului trecut, a dat o cu ocazia Crăciunului și a cheltuit peste 20.000 de lire sterline. Însă, nu a fost de ajuns pentru Grealish. Acesta și-a luat prietenii și au continuat noaptea într-un club de striptease din Leicester Square.