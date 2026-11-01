Sport

Jack Grealish, în centrul unui nou scandal! Două nopți de petrecere înainte să fie exclus din lotul lui Everton

Dragoș Petrescu
01.11.2026 | 11:54
Jack Grealish in centrul unui nou scandal Doua nopti de petrecere inainte sa fie exclus din lotul lui Everton
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Jack Grealish, două escapade nocturne înainte de a fi exclus din lotul lui Everton // FOTO: hepta.ro
Jack Grealish, probleme serioase la Everton! Petrecerile care au precedat excluderea sa din lotul echipei engleze
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Jack Grealish (31 de ani) este protagonistul unui nou episod controversat în Anglia. Fotbalistul lui Everton, împrumutat de la Manchester City, a fost exclus din lot pentru partida cu Newcastle din Cupa Ligii, după o abatere disciplinară. La scurt timp, The Sun a publicat informații despre două seri consecutive în care internaționalul englez ar fi ieșit în oraș și ar fi consumat băuturi alcoolice.

Jack Grealish, două seri consecutive în oraș înainte de sancțiunea de la Everton

Potrivit publicației britanice, Grealish a petrecut în Londra după gala Pride of Britain Awards, iar în seara următoare a fost văzut într-un pub din Wilmslow, în compania unor prieteni și coechipieri. The Sun susține că jucătorul a ajuns la un local de karaoke din capitala Angliei, unde ar fi rămas până în primele ore ale dimineții.

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În seara următoare, fotbalistul s-ar fi întors în nord-vestul Angliei și ar fi mers la pub-ul Mucky Pup din Wilmslow. Printre cei care l-ar fi însoțit s-au numărat coechipierii Jordan Pickford și Tyler Dibling, dar și Kyle Walker, fostul său coleg de la Manchester City. Conform informațiilor publicate de The Sun, Grealish participase în acea zi la antrenamentul echipei.

Everton l-a exclus din lot pe Grealish după o nouă abatere disciplinară

Problemele au devenit publice înaintea meciului cu Newcastle din Cupa Ligii Angliei, câștigat de Everton cu 3-1. Clubul a anunțat că Grealish nu este disponibil pentru selecție din cauza unei încălcări a disciplinei interne. Ulterior, presa britanică a relatat că jucătorul ar fi lipsit fără permisiune de la un antrenament.

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David Moyes a confirmat că decizia a fost una a clubului și a transmis că o susține, fără să ofere detalii suplimentare. „Este o decizie a clubului și o susțin”, a explicat tehnicianul, care a evitat să dezvolte subiectul după victoria cu Newcastle.

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Este important de precizat faptul că Everton nu a anunțat oficial faptul că sancțiunea disciplinară ar fi avut vreo legătură cu cele două escapade, dar jurnaliștii englezi sunt convinși că acesta a fost motivul excluderii sale din lotul „caramelelor”. Grealish, în vârstă de 31 de ani, a bifat șase apariții pentru formația de pe Hill Dickinson Park în acest sezon, fără să marcheze.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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