Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor

Jackie Chan a rămas la un moment dat blocat sub apă în timpul unei filmări. Nici măcar acum nu a uitat momentul în care, în opinia sa, a fost la un pas distanță să își piardă viața.

Cum și-a început Jackie Chan cariera

Pentru cei care nu știu, Jackie Chan și-a început cariera ca cascador înainte de a se orienta către actorie. De altfel acesta a avut și o experiență neplăcută pe platoul de filmare al peliculei sale, Vanguard.

Jackie Chan a făcut o mărturisire emoționantă despre moarte, spunând că se teme că „va muri” înainte de a executa cascadorii periculoase. a recunoscut că devine mereu nervos înainte de a filma o secvență importantă și că se teme că ceva va merge prost.

Cum a rămas Jackie Chan blocat sub apă în timpul unei filmări

În 2020, acesta a avut o experiență neplăcută pe platoul de filmare al filmului său din 2020, Vanguard. Practic Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul filmării unei scene de urmărire cu jet ski.

O înregistrare video din culise îl arată pe actor ieșind din apă foarte speriat: „Uau, m-a speriat de moarte”, spunea el. Și totuși sunt cascadoriile ceva ușor pentru faimosul Jackie Chan?

În timpul unei apariții la Festivalul de Film de la Locarno, în Elveția, el a spus că într-adevăr are fricile sale. „Nu sunt Superman. Mi-e frică. , mă întreb: «Oare o să mor de data asta?»”, dezvăluia acesta.

Totodată, actorul a mai adăugat și că își amintește cu mare drag filmele vechi pe care le făcea. În prezent însă, în opinia sa, este cu mult mai dificil de făcut un film ca la carte.

„Publicul nu știe despre ploaie, despre producător sau despre reducerea bugetului. Ei vor doar un film bun. Întotdeauna țin minte asta, așa că încerc să fac fiecare scenă perfectă. Cred că filmele vechi erau mai bune decât cele pe care le avem astăzi.

Aceste mari studiouri nu sunt producători de filme, ci oameni de afaceri. În zilele noastre, este foarte dificil să faci un film bun”, a mai adăugat actorul, conform .

Cum s-a produs incidentul, de fapt

La rândul său, Stanley Tong, regizorul filmului în care Jackie Chan a rămas în apă, a declarat la un moment dat în cadrul publicației USA Today că sunt multe cadre care demonstrează talentul actorului.

Referitor la incidentul cu jet ski-ul, Tong a explicat cum a ajuns actorul să rămână blocat. „A rămas blocat sub apă din cauza unei stânci mari din spatele lui și nu putea să iasă la suprafață. Am fost foarte speriat.

Dar când echipajul de salvare l-a scos pe Jackie din apă, am văzut că respira și se mișca. Am spus: «Slavă Domnului!» Plângeam în acel moment. Jackie a spus că curentul era atât de puternic încât nu se putea mișca și a fost împins împotriva stâncii mari.

Jackie a spus că tot ce putea să gândească era: „Rămâi calm…” Dar în acea seară, la hotel, după cină, am băut cafea. El ținea ceașca de cafea și îi tremura mâna. Mi-a spus că a fost foarte speriat”, a adăugat regizorul.