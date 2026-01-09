Jackpot! Câți bani a câștigat Denis Alibec în doar 6 luni la FCSB. Gigi Becali: „Atât o să mai ia”

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost transferat la FCSB în fereastra de mercato din vara precedentă, dar prestațiile sale de până acum nu au confirmat așteptările. Deși s-a vorbit intens despre o eventuală despărțire, atacantul face parte în continuare din lot și se pregătește în cantonamentul din Antalya alături de echipă. Gigi Becali a dezvăluit câți bani a primit fotbalistul de la momentul sosirii la echipa campioană.

Câți bani a primit Denis Alibec după transferul la FCSB

Aflat în cantonamentul din Antalya împreună cu colegii săi, Denis Alibec este nevoit să muncească intens la antrenamente pentru a obține cât mai mult timp de joc în a doua parte a sezonului.

Gigi Becali a dezvăluit că atacantul a încasat deja mai mult de 400.000 de euro, însă nu e o problemă că atacantul va primi încă 100.000 de euro în lunile rămase de contract. Mai mult decât atât, patronul FCSB susține că Alibec și-a câștigat deja banii primiți.

„Alibec și-a scos banii după ce i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Olanda (n.r. – în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0). Mai are 5 luni de contract, o să mai ia în jur de 100.000 de euro, dar el a luat deja vreo 400.000.

Dacă a luat deja 400.000, ba chiar mai mult, 450.000, nu-i mai dai 100.000 să-l mai ții 5 luni? Le-am zis celor din staff: «rupeți-l la antrenamente».

A luat 450.000, îi mai dăm 150.000 în 5 luni, dar el și-a scos banii. E un jucător bun, cu execuții, dar care a fost accidentat. El poate și are și ambiție acum, e posibil să își revină și să facă senzație”, a declarat Gigi Becali, la .

Câte meciuri a jucat Denis Alibec la FCSB în 2025

De la momentul transferului la FCSB, Denis Alibec a evoluat în 13 rânduri. În această perioadă, atacantul a reușit să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

