Jackpot! Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-0 cu Mainz. Suma totală adunată până acum de la UEFA

Victoria obținută de Universitatea Craiova cu Mainz, 1-0, nu aduce doar puncte pentru olteni, ci și bani buni pentru a fi adăugați la bugetul echipei din SuperLiga.
Mihai Alecu
27.11.2025 | 21:55
Craiova primește o sumă importantă de la UEFA după victoria cu Mainz
Universitatea Craiova s-a impus cu Mainz, 1-0, după un gol marcat de Assad Al Hamlawi, din lovitură de la 11 metri.

Câți bani a încasat Universitatea Craiova după meciul cu Mainz

Datorită acestui succes, oltenii visează la primăvara europeană, iar pe lângă prestigiul fotbalistic, cei de la Craiova vor avea de câștigat și la nivel financiar. După partida cu Mainz, trupa patronată de Mihai Rotaru urmează să primească din partea UEFA nu mai puțin de 400.000 de euro. Drept exemplu, pentru egal, cum a fost cu Noah, Craiova a încasat 133.000 de euro.

De altfel, suma pe care oltenii au obținut-o până acum este una importantă, per total. Bonusul pentru calificarea în grupa principală din Conference League a fost de 3.100.000 de euro, iar la această sumă se mai adaugă și alți bani veniți din rezultatele din preliminarii, cât și din grupă.

Câți bani a făcut până acum Universitatea Craiova din aventura în Conference League

  • 3.100.000 euro – bonus accedere în faza principală
  • 530.000 euro – pentru rezultatele din preliminarii
  • 750.000 euro – din suma împărțită pentru coeficient
  • 133.000 de euro – pentru egalul cu Noah
  • 400.000 de euro – pentru victoria cu Rapid Viena
  • 400.000 de euro – pentru victoria cu Mainz
  • 70.000 de euro – suma garantată pentru locul final în faza principală (UEFA oferă o recompensă și în funcție de locul ocupat la final în faza principală. Ultima clasată, locul 36, ia 70.000 de euro. Locul 35 primește 70.000 ori 2, locul 34 primește 70.000 ori 3, și tot așa până la locul 1, care primește 70.000 ori 36)
  • Total: 5.383.000 euro minim garantat până acum va primi Craiova din partea UEFA.

Cât primește Craiova dacă se califică în faza eliminatorie din Conference League

Calificarea în play-off pentru runda eliminatorie aduce, de asemenea, 200.000 de euro. Iar pentru optimi se mai primesc 800.000 de euro. 1,3 milioane de euro este suma pentru sferturi, iar semifinalistele încasează bonusuri de 2,5 milioane de euro. Finalista mai ia încă 4 milioane de euro, iar câștigătoarea încheie cu încă 3 milioane euro.

Așadar, dacă oltenii ajung în play-off, șansele fiind importante în acest moment, trupa lui Mihai Rotaru va primi numai din partea UEFA peste 6 milioane de euro. Craiova mai are de jucat cu Sparta Praga, acasă, și cu AEK Atena, în deplasare, iar până acum trupa lui Coelho are 7 puncte din 12 posibile adunate.

