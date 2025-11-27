Jackpot! Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-0 cu Mainz. Suma totală adunată până acum de la UEFA

Universitatea Craiova s-a impus cu Mainz, 1-0, după un gol marcat de Assad Al Hamlawi, din lovitură de la 11 metri.
Datorită acestui succes, oltenii visează la primăvara europeană, iar pe lângă prestigiul fotbalistic, cei de la Craiova vor avea de câștigat și la nivel financiar. După partida cu Mainz, trupa patronată de Mihai Rotaru urmează să primească din partea UEFA nu mai puțin de 400.000 de euro. Drept exemplu, pentru egal, cum a fost cu Noah, Craiova a încasat 133.000 de euro.
De altfel, suma pe care oltenii au obținut-o până acum este una importantă, per total. Bonusul pentru calificarea în grupa principală din Conference League a fost de 3.100.000 de euro, iar la această sumă se mai adaugă și alți bani veniți din rezultatele din preliminarii, cât și din grupă.
Calificarea în play-off pentru runda eliminatorie aduce, de asemenea, 200.000 de euro. Iar pentru optimi se mai primesc 800.000 de euro. 1,3 milioane de euro este suma pentru sferturi, iar semifinalistele încasează bonusuri de 2,5 milioane de euro. Finalista mai ia încă 4 milioane de euro, iar câștigătoarea încheie cu încă 3 milioane euro.
Așadar, dacă oltenii ajung în play-off, șansele fiind importante în acest moment, trupa lui Mihai Rotaru va primi numai din partea UEFA peste 6 milioane de euro. Craiova mai are de jucat cu Sparta Praga, acasă, și cu AEK Atena, în deplasare, iar până acum trupa lui Coelho are 7 puncte din 12 posibile adunate.