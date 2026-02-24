Jackpot ratat! Câți bani au pierdut Cristi Chivu și Inter după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League

ADVERTISEMENT

Învinsă cu 3-1 de Bodo/Glimt în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League, Inter a cedat și în returul de pe San Siro, 1-2, și părăsește competiția într-un mod uluitor. Formația pregătită de Cristi Chivu primește o lovitură dură atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar.

Ce sumă a pierdut Inter după eliminarea rușinoasă contra lui Bodo/Glimt

Inter și-a asigurat 71.2 milioane de euro din participarea în actualul sezon de UEFA Champions League, „nerazzurrii” fiind eliminați în play-off de către norvegienii de la Bodo/Glimt, cu scorul general de 5-2. a ratat bonusul de 11 milioane de euro pentru o calificare în optimi, dar și posibilitatea de a strânge o sumă și mai importantă în faza eliminatorie.

Echipele care vor obține calificarea în sferturile de finală vor fi recompensate cu 12.5 milioane de euro, accesul în semifinale aduce 15 milioane, iar o prezență în finală este premiată cu 18.5 milioane de euro. Câștigătoarea ultimului act mai încasează încă 6.5 milioane din partea UEFA.

Ce declara președintele Interului înainte de meci cu privire la implicațiile financiare

Cu puțin timp înainte de startul , președintele vicecampioanei Europei, Giuseppe Marotta, a vorbit despre modul în care o eliminare din competiție ar afecta situația financiară a clubului. „Dintr-o perspectivă financiară, este important, dar nu semnificativ.

Evenimentul de azi este unul sportiv care onorează istoria lui Inter și vrem să o onorăm în cel mai bun mod posibil. Dacă am rata acest obiectiv, ar trebui să remediem problemele financiare pe parcurs, dar nu ar fi o problemă”, a declarat oficialul lui Inter, conform .

Ce sumă a încasat Inter în sezonul trecut de UEFA Champions League

În stagiunea precedentă, Inter a disputat finala UEFA Champions League, fiind învinsă clar de Paris Saint-Germain, scor 5-0. Chiar și în acest context, parcursul a fost unul excelent pentru „nerazzurri”, care au încasat nu mai puțin de 136.6 milioane de euro pentru prezența în ultimul act.