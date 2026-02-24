Sport

Jackpot ratat! Câți bani au pierdut Cristi Chivu și Inter după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League

Interul lui Cristi Chivu a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, „nerazzurrii” fiind eliminați de Bodo/Glimt. Eșecul este unul dezastruos atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
Bogdan Mariș
24.02.2026 | 23:53
Jackpot ratat Cati bani au pierdut Cristi Chivu si Inter dupa eliminarea rusinoasa din UEFA Champions League
ULTIMA ORĂ
Interul lui Cristi Chivu a părăsit Champions League, fiind eliminată în play-off de către Bodo/Glimt. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Învinsă cu 3-1 de Bodo/Glimt în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League, Inter a cedat și în returul de pe San Siro, 1-2, și părăsește competiția într-un mod uluitor. Formația pregătită de Cristi Chivu primește o lovitură dură atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar.

Ce sumă a pierdut Inter după eliminarea rușinoasă contra lui Bodo/Glimt

Inter și-a asigurat 71.2 milioane de euro din participarea în actualul sezon de UEFA Champions League, „nerazzurrii” fiind eliminați în play-off de către norvegienii de la Bodo/Glimt, cu scorul general de 5-2. Echipa lui Cristi Chivu a ratat bonusul de 11 milioane de euro pentru o calificare în optimi, dar și posibilitatea de a strânge o sumă și mai importantă în faza eliminatorie.

ADVERTISEMENT

Echipele care vor obține calificarea în sferturile de finală vor fi recompensate cu 12.5 milioane de euro, accesul în semifinale aduce 15 milioane, iar o prezență în finală este premiată cu 18.5 milioane de euro. Câștigătoarea ultimului act mai încasează încă 6.5 milioane din partea UEFA.

Ce declara președintele Interului înainte de meci cu privire la implicațiile financiare

Cu puțin timp înainte de startul meciului dintre Inter și Bodo/Glimt, președintele vicecampioanei Europei, Giuseppe Marotta, a vorbit despre modul în care o eliminare din competiție ar afecta situația financiară a clubului. „Dintr-o perspectivă financiară, este important, dar nu semnificativ.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Evenimentul de azi este unul sportiv care onorează istoria lui Inter și vrem să o onorăm în cel mai bun mod posibil. Dacă am rata acest obiectiv, ar trebui să remediem problemele financiare pe parcurs, dar nu ar fi o problemă”, a declarat oficialul lui Inter, conform tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Ce sumă a încasat Inter în sezonul trecut de UEFA Champions League

În stagiunea precedentă, Inter a disputat finala UEFA Champions League, fiind învinsă clar de Paris Saint-Germain, scor 5-0. Chiar și în acest context, parcursul a fost unul excelent pentru „nerazzurri”, care au încasat nu mai puțin de 136.6 milioane de euro pentru prezența în ultimul act.

  • 666.8 milioane de euro valorează lotul actual al lui Inter, conform transfermarkt
  • 10 a fost locul ocupat de „nerazzurri” în grupa de Champions League
Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat...
Fanatik
Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat cu Fabio Capello: „Gata, nu mai vreau!”. Ploaie de vedete pe „Meazza”. Foto
Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în...
Fanatik
Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta l-a lăsat City împrumut”. Video
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru...
iamsport.ro
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru promovarea în SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!