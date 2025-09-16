Jackpot! Și-a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial și va încasa o sumă uriașă de bani. Cine este sportivul momentului în lume

Armand „Mondo” Duplantis a reușit o nouă performanță uluitoare și a dat încă un tun financiar. și s-a ales cu o sumă incredibilă.

ADVERTISEMENT

Armand Duplantis nu are adversar! Suedezul a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

Începând cu anul 2020, când a sărit 6,17 metri la Torun, în Polonia, depășind astfel recordul mondial de la acel moment, deținut de francezul Renaud Lavillenie,

În cadrul Campionatelor Mondiale de la Tokyo, atletul de 25 de ani a reușit performanța uluitoare de 6,30 metri la săritura cu prăjina, record absolut, la o distanță foarte mare de orice alt adversar: „Să vă ofer acest moment este pur și simplu uimitor”, a spus suedezul în urma prestației sale, în fața unui stadion plin.

ADVERTISEMENT

Câți bani a câștigat Armand Duplantis pentru doborârea recordului mondial pentru a 14-a oară

Pe lângă cei 70.000 de dolari pentru victorie, sportivul din Suedia câștigă 100.000 de dolari pentru doborârea recordului mondial, ceea ce duce la o sumă totală de 170.000 de dolari. Ceea ce este extrem de ciudat, este faptul că atletul își depășește de fiecare dată recordul cu doar 1 centimetru.

Mulți dintre fanii și urmăritorii conspiraționiști ai lui Duplantis sunt siguri că suedezul are o performanță maximă mult mai bună decât cea pe care el o arată în competiții, însă își depășește recordurile la limită doar pentru a câștiga banii oferiți de World Athletics.

ADVERTISEMENT

În realitate, această teorie lansată de fani este doar amuzantă. Sportivii își aleg adesea progresia în înălțime cu pași foarte mici pentru a-și maximiza șansele de reușită și nicio regulă nu interzice doborârea succesivă a propriului record, deci Duplantis poate face acest lucru fără nicio problemă.

ADVERTISEMENT

La Campionatele Mondiale din capitala „Țării Soarelui Răsare”, Armand Duplantis a reușit să atingă performanța de 6,30 metri din a treia încercare, după ce în primele două nu a reușit să ajungă la pragul pe care și l-a impus. Imediat după reușită, suedezul a izbucnit de fericire, iar fanii prezenți l-au aclamat cu aplauze și urale.