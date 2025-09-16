Sport

Jackpot! Și-a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial și va încasa o sumă uriașă de bani. Cine este sportivul momentului în lume

A câștigat o sumă uriașă de bani după ce a doborât recordul mondial pentru a 14-a oară! Cine este sportivul care nu are adversar în sportul pe care îl practică
Ciprian Păvăleanu
16.09.2025 | 06:00
Jackpot Sia doborat pentru a 14a oara recordul mondial si va incasa o suma uriasa de bani Cine este sportivul momentului in lume
Armand Duplantis a bătut recordul mondial pentru a 14-a oară în carieră. Foto: hepta.ro

Armand „Mondo” Duplantis a reușit o nouă performanță uluitoare și a dat încă un tun financiar. Sportivul scandinav și-a depășit pentru a 14-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina și s-a ales cu o sumă incredibilă.

Armand Duplantis nu are adversar! Suedezul a doborât pentru a 14-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

Începând cu anul 2020, când a sărit 6,17 metri la Torun, în Polonia, depășind astfel recordul mondial de la acel moment, deținut de francezul Renaud Lavillenie, Armand Duplantis și-a îmbunătățit performanța în alte 13 ocazii.

În cadrul Campionatelor Mondiale de la Tokyo, atletul de 25 de ani a reușit performanța uluitoare de 6,30 metri la săritura cu prăjina, record absolut, la o distanță foarte mare de orice alt adversar: „Să vă ofer acest moment este pur și simplu uimitor”, a spus suedezul în urma prestației sale, în fața unui stadion plin.

Câți bani a câștigat Armand Duplantis pentru doborârea recordului mondial pentru a 14-a oară

Pe lângă cei 70.000 de dolari pentru victorie, sportivul din Suedia câștigă 100.000 de dolari pentru doborârea recordului mondial, ceea ce duce la o sumă totală de 170.000 de dolari. Ceea ce este extrem de ciudat, este faptul că atletul își depășește de fiecare dată recordul cu doar 1 centimetru.

Mulți dintre fanii și urmăritorii conspiraționiști ai lui Duplantis sunt siguri că suedezul are o performanță maximă mult mai bună decât cea pe care el o arată în competiții, însă își depășește recordurile la limită doar pentru a câștiga banii oferiți de World Athletics.

În realitate, această teorie lansată de fani este doar amuzantă. Sportivii își aleg adesea progresia în înălțime cu pași foarte mici pentru a-și maximiza șansele de reușită și nicio regulă nu interzice doborârea succesivă a propriului record, deci Duplantis poate face acest lucru fără nicio problemă.

La Campionatele Mondiale din capitala „Țării Soarelui Răsare”, Armand Duplantis a reușit să atingă performanța de 6,30 metri din a treia încercare, după ce în primele două nu a reușit să ajungă la pragul pe care și l-a impus. Imediat după reușită, suedezul a izbucnit de fericire, iar fanii prezenți l-au aclamat cu aplauze și urale.

