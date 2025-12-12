Jackpot! Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri din Conference League disputate pe „Ion Oblemenco”

Sport

Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri din Conference League disputate pe „Ion Oblemenco"

Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-2 cu Sparta Praga în Conference League.
Mihai Dragomir
12.12.2025
Jackpot Universitatea Craiova sa ales cu o suma uriasa dupa cele trei meciuri din Conference League disputate pe Ion Oblemenco
Suma uriașă câștigată de Universitatea Craiova după cele trei meciuri de pe „Ion Oblemenco” Foto: Sport Pictures
Participarea în cupele europene continuă să fie un izvor important de bani, mai ales pentru echipele românești. Cu ce sumă s-a ales Universitatea Craiova după duelul pierdut acasă cu Sparta Praga în Conference League.

Câți bani a scos U Craiova după meciul cu Sparta Praga din Conference League

Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2 a strâns puțin peste 20 de mii de spectatori pe „Oblemenco”, la fel cum a fost și media în precedentele 3 meciuri de pe teren propriu. Deși oltenii au pierdut, aceștia au avut parte de susținere și de o atmosferă demnă de o seară europeană, la fel ca la jocurile precedente.

În ceea ce privește încasările, cu o medie a biletelor de 20 euro la ultimele 3 meciuri de pe teren propriu din Conference League, suma încasată de U Craiova depășește un milion de euro. Din aceasta se scad însă cheltuielile de organizare (numai chiria stadionului fiind de 36 mii euro pe meci), astfel că oltenii au rămas cu o sumă în jur de un milion de euro din vânzarea biletelor.

În paralel, rivala FCSB și-a asigurat joi seară un jackpot de 450.000 de euro după victoria cu Feyenoord din Europa League, în cadrul etapei cu numărul 6. Meciul de pe Arena Națională a adunat aproximativ 23 de mii de spectatori (mai exact, 22,857).

Prețul biletelor la meciul U Craiova – Sparta Praga

Cel mai ieftin bilet pentru meciul pe care U Craiova l-a jucat acasă cu Sparta Praga a costat 10 euro, în timp ce prețul cel mai mare a fost setat biletelor la lojă, 200 de euro. Iată prețul fiecărui sector:

  • PN. – 10 euro
  • PS. – 15 euro
  • T2 – 18 euro
  • T1 – 30 euro
  • VIP – 40 euro
  • Lojă – 200 euro

Câți bani a câștigat în total, până acum, Universitatea Craiova din Conference League

Anterior confruntării pierdute cu Sparta Praga, Universitatea Craiova și-a adăugat bani importanți în urma victoriei din etapa precedentă cu Mainz, când a încasat de la UEFA suma de 400.000 de euro. Iată sumele exacte intrate în contul echipei lui Mihai Rotaru pentru parcursul din Conference League:

  • 3.100.000 euro – bonusul pentru accederea în faza principală
  • 530.000 euro – pentru rezultatele din preliminarii
  • 750.000 euro – din suma împărțită pentru coeficient
  • 133.000 de euro – pentru egalul cu Noah
  • 400.000 de euro – pentru victoria cu Rapid Viena
  • 400.000 de euro – pentru victoria cu Mainz
  • 70.000 de euro – suma garantată pentru locul final în faza principală (UEFA oferă bani și în funcție de clasarea finală. Locul 36 va încasa 70.000 de euro, în timp ce prima clasată va lua aceeași sumă ori 36).

În total, oltenii și-au asigurat peste 5 milioane de euro. Dacă echipa lui Filipe Coelho trece cu bine de ultima etapă, în care vor juca un meci de totul sau nimic în deplasare cu grecii de la AEK Atena, atunci clubul mai primește de asemenea încă 200.000 de euro pentru accederea în runda eliminatorie (play-off).

U Craiova – Sparta Praga, pe locul 2 la spectatori în Conference League. Cine a întrecut publicul de pe „Oblemenco”

La meciul din Bănie a fost prezent însuși patronul Mihai Rotaru, care a fost însoțit de Alexandru Mitriță, fostul jucător al echipei. Cei 20,210 mii de spectatori prezenți pe „Oblemenco” s-au clasat pe locul 2 în ierarhia întocmită pentru etapa a 5-a din Conference League. Iată cine a depășit meciul oltenilor:

 

