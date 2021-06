Jadon Sancho devine cel mai scump transfer al verii! Manchester United a reușit în sfârșit să-l cumpere

Manchester United a încercat încă de anul trecut să îl aducă pe Jadon Sancho pe „Old Trafford”, însă șefii lui Dortmund s-au ținut tare pe poziție și l-au mai păstrat pe fotbalistul englez încă un an.

Acum, Borussia Dortmund a acceptat oferta de 90.000.000 de euro din partea „diavolilor roșii”, iar Jadon Sancho mai trebuie doar să treacă testele medicale, care sunt doar o formalitate.

al lui Manchester United, „diavolii roșii” l-au adus pe „Old Trafford” în schimbul sumei de 90.000.000 de euro, ceea ce l-a plasat pe fotbalistul englez drept cel mai scump transfer al verii din acest moment.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat pe contul personal de Twitter că Jadon Sancho a semnat un contract pentru 5 sezoane cu Manchester United, ceea ce înseamnă că va rămâne la echipă cel puțin până în 2026, în cazul în care clubul nu îi va propune o prelungire a contractului.

Jadon Sancho a fost pe lista de transferuri încă de anul trecut, însă șefii Borussiei Dortmund cereau atunci o sumă de transfer de peste 100.000.000 de euro, în timp ce Manchester United oferea 75.000.000 de euro.

