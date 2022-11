Jador a dezvăluit că a luat o țeapă uriașă. Cum a ajuns să fie păcălit cu câteva mii de euro

Cântărețul de muzică de petrecere și fostul Faimos de la Survivor România a dezvăluit că a luat o țeapă uriașă. Fostul participant de la Splash! Vedete la apă a spus cum a ajuns să fie păcălit cu câteva .

Jador, tras pe sfoară de o persoană. Manelistul a povestit cum a rămas fără bani

Jador le-a mărturisit fanilor că a fost tras pe sfoară în urmă cu foarte puțin timp. Manelistul a povestit că a vrut să achiziționeze un produs care se ridică la o valoare foarte mare, însă nu a făcut niciun fel de contract inițial.

Fostul concurent de la Kanal D nu a primit bunul respectiv, deși a plătit înainte să intre în posesia acestuia. Cunoscutul artist nu s-a gândit că i se poate întâmpla un lucru de acest fel și iată că s-a înșelat amarnic.

Acum cântărețul trebuie să se resemneze și să învețe ceva din această lecție valoroasă, care, din păcate, l-a costat câteva mii de euro.

„Există un om de la care am cumpărat un produs. Am dat foarte mulți bani pe el, e vorba de rândul miilor de euro și nu mi-a mai dat produsul. I-am dat banii înainte și nu mi-a mai dat produsul.

Nu am făcut niciun contract cu el, sunt prost rău de tot. Și mi-a dat țeapă. Vă las numărul lui de telefon, nu-i vorbiți urât. Vă rog, din suflet, răzbunați-mă”, a spus Jador pe .

Jador, printre artiștii zgârciți? Ce spune artistul

Jador a fost catalog ca fiind unul dintre cei mai zgârciți artiști din showbiz-ul românesc. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a plecat de jos, printr-un sat din Bacău și asta l-a făcut să aprecieze fiecare .

Manelistul duce o viață fără griji din punct de vedere financiar și muncește enorm pentru a avea un trai decent atât pentru el, cât și pentru familia sa. În plus, artistul i-a ajutat enorm pe cei dragi și o face în continuare.

Valoarea interpretului de muzică de petrecere nu stă în bani. Jador spunea acest lucru când a fost criticat de internauți pentru că folosește companiile low-cost atunci când are concerte și evenimente în afara României.