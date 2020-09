Jador a fost implicat într-un accident rutier. Ce s-a întâmplat cu cântărețul

Jador a fost implicat într-un accident rutier, pe care l-a declarat imediat polițiștilor, căci, slavă Domnului, cântărețul nu a pățit nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, implicat într-un accident rutier

Manelistul a povestit pe pagina sa de Youtube cum s-a petrecut totul. Se parcă că o dubă i-a lovit autovehiculul de fițe, un Bentley.

Artistul susține pe blogul său că s-a tot contrazis cu șoferul care a fost implicat în accident despre cine a lovit pe cine, în intersecția unde și-a distrus mașina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu este prima oară când Jador are probleme cu legea în calitatea de șofer. Recent fusese amendat pentru că butona telefonul la volan, după cum reiese din reality-show-ul său de la Antena Stars.

„Mașina era distrusă. Când am văzut asta, am tras pe dreapta”

Cântărețul spune că în ultima vreme s-a lovit aproape săptămânal de probleme, mai ales de când și-a schimbat mașina și susține că parcă e blestemat.

ADVERTISEMENT

„Mă duc să declar accident acum, în loc să mă uit la emisiunea mea. Ce dragi îmi sunt mie polițiștii și doctorii. Să vă explic cum a fost…

M-am urcat în mașină, am ieșit pe strada principală. Mergeam înainte, iar un om semnaliza la stânga, cu o dubă. Omul, de fapt, a făcut dreapta și m-a lovit, am blocat toată intersecția. M-am dus la mașină, era nenorocită toată aripa dreaptă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mașina era distrusă…Când am văzut asta, am așteptat, am tras pe dreapta, să vină omul, să vorbim…omul plecase de la locul accidentului. Am sunat la poliție, mi s-a spus să mă duc la accidente ușoare, să declar acolo. Eu vreau să-mi repar mașina, nu e vina mea, e vina omului”, a mărturisit Jador.

„Data trecută când am fost la Bacău, mi-a luat permisul. Și de data asta mi l-a luat iar. Parcă sunt blestemat. Ce Poliție, băi frate. Unii sunt de treabă, am întâlnit niște polițiști de treabă. Bă, ai greșit, da, plătești! N-aveam centură, da dă-mi amendă! Dar să-mi zici tu mie, aveam telefonul așa, pe Waze… normal că mă uit la Waze…”, a spus Jador în emisiunea de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT