Jador a refuzat banii de dedicații la o petrecere. Cum și-a motivat manelistul alegerea inedită

Fostul Faimos de la Survivor România a refuzat recent banii de dedicații la o petrecere unde a fost invitat să-i încânte și să-i distreze pe invitați, artistul explicând alegerea inedită.

Cântărețul este pe scenă de la o vârstă destul de mică, mărturisind că în urmă cu ani buni atmosfera era cu totul alta atunci când avea onoarea să cânte.

Jador este convins că oamenii din ziua de azi au uitat ce înseamnă distracția și dansul, precizând că invitații sunt preocupați de altceva.

Jador, deranjat de dedicații? Ce spune artistul despre petrecerile la care este invitat

Îndrăgitul a refuzat să primească banii pentru dedicații pentru că oamenii nu fac altceva decât să arunce cu bani și să stea cu telefonul în mână, să facă poze și filmări pentru mediul virtual.

În felul acesta Jador consideră că spiritul petrecerilor nu mai există ca odinioară, invitații de la evenimente nemaifiind interesați de dans și voie bună.

Concurentul de la „Splash! Vedete la apă” a mai adăugat că sumele pe care le-a primit au ajuns la copiii care erau la petrecerea respectivă, dar și câțiva bani pe care i-a scos din propriul buzunar.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tik tok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cant pentru bani… am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani.

Nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu m-am ajuns și că n-o să mă gândesc niciodată în viața mea că m-am ajuns…

Eu am refuzat banii respectivi pentru că toată lumea stă cu bani pe tine, toată lumea stă cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată.

Nu știu cum să vă zic, eu cânt de când eram mic și toată lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine…”, a mărturisit Jador pe pagina sa de Instagram.