Jador a revenit în România. Cum a reacționat mama fostului concurent de la Survivor România când l-a văzut

Jador a revenit în țară în urmă cu foarte puțin timp, fostul concurent de la Survivor România fiind așteptat pe aeroport de sute de oameni și de familie. Iubita sa mamă nu a lipsit de la acest moment neașteptat.

Femeia a plâns tot timpul, neputându-se abține nicio secundă. Mama artistului a fost extrem de emoționată că și-a văzut fiul după mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, îmbrățișarea dintre cei doi fiind una lungă și duioasă.

Cuprins de dor, Jador a avut la un moment dat senzația că începe să plângă, dar s-a ținut tare. Fostul Faimos s-a bucurat enorm că a fost așteptat de cei dragi cu mâncare, tortul cu mesajul „Bine ai venit acasă, campionul!” fiind în centrul atenției.

Jador s-a întors de la Survivor România. Mama sa nu a lipsit de la aeroport

„Hai, bă gata, că nu am murit”, îi spune Jador mamei sale, după revenirea de la Survivor România 2021, în timp ce o îmbrățișează strâns în brațe.

Ulterior, fostul Faimos se desprinde din strânsoarea celei care l-a adus pe lume, spunându-i unei persoane apropiate că este mult mai puternic decât mama sa. Cântărețul susține că nu l-a schimbat experiența din Republica Dominicană, ci doar că s-a întors cu piciorul rupt.

„E mult mai greu decât ce se vede la televizor și am văzut că noi am fost hăituiți, dar am fost vai de capul nostru. Piciorul e varză, nu pot să depun eforturi prea mari, aș risca. Mulțumesc că ați venit, facem poze cu toți.

Eu vreau ca toată lumea să creadă ce se întâmplă acolo. Oamenii ăia chiar se chinuie, își doresc să câștige, habar nu au ce se întâmplă, nici mie nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat cu mine, cine sunt.

Acum sunt un nou Jador, mult mai mare decât cel pe care l-am lăsat acasă. Am venit după o experiență mișto, ambițios sunt de când m-am născut, să fiu cineva, dar am venit cu multe lucruri pe care le-am învățat acolo”, a spus Jador la revenirea în România.

Cântărețul de muzică de petrecere susține că Sorin este un concurent foarte bun și chiar i-ar plăcea ca Războinicul să ajungă în marea finală. Artistul nu ține ură și a trecut peste scandalurile cu fostul rival, despre care crede că este un băiat foarte bun.

Jador a ținut să mai adauge că în zilele următoare se va întâlni cu doi dintre foștii participanți, Cătălin Moroșanu și Ana Porgras, cu care a rămas în relații foarte bune.