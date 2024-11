Jador a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Oana Ciocan

Jador a rupt tăcerea în legătură cu relația pe care o are cu Oana Ciocan. Acum câteva săptămâni, cântărețul a spus că s-au despărțit, dar acum recunoaște că totul a fost o strategie de marketing.

Jador a rupt tăcerea despre despărțirea de Oana Ciocan

, Jador a recunoscut că a înscenat totul și că cei doi sunt, de fapt, împreună, ba chiar au planuri de viitor.

Interpretul de manele a spus că nimic din ceea ce a spus în ultima vreme despre el și Oana Ciocan nu a fost adevărat. Jador nu a spus, însă, de ce a ales să abordeze lucrurile așa, dar a menționat că a fost amuzat de situație.

Totul s-a întâmplat, însă, pentru că a vrut să-și promoveze noul videoclip, în care Oana Ciocan și-a făcut apariția.

Cei doi sunt fericiți în acest moment, după cum a declarat cântărețul de manele. Întrebat de internauți dacă este într-o relație, Jador a spus că este împreună cu Oana Ciocan.

Jador și Oana Ciocan vor să facă nuntă

Recent, și că vor face nunta în viitor. Acesta a precizat, de asemenea, că a compus o melodie pentru dansul mirilor, pe care o va cânta la marele eveniment.

“Pentru dansul mirilor, am compus o piesă. O să o cânt la nuntă. Se numește ‘Ești frumoasă’, și e pentru Oana. Nu vreau să o cânte altcineva, nu o va simți nimeni cum o simt eu.

Am emoții, pentru că nu sunt priceput la dans, dar momentul va fi magic”, a spus Jador, potrivit .

Tot de curând, Jador a vorbit despre relația cu Oana Ciocan, despre care a spus că o iubește foarte mult și că se vor căsători anul viitor. Cântărețul a cerut-o deja în căsătorie și a știut din primul moment că va fi ceva între ei.

“Adevărul este că noi avem o relație superbă. Oana, te iubesc, te iubesc cel mai mult din lumea asta. Ești viața mea! Te iubesc tare de tot. Mă însor cu ea! Cred că la anul. Am cerut-o deja de soție.

Am știut din prima zi că o să fie nevasta mea. Am făcut o poză din prima zi cu ea. Am pus-o pe sora mea să ne facă poză. I-am zis să îmi facă poză, că ea o să fie femeia mea”, a spus Jador în emisiunea .