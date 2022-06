Jador a spus care este cel mai mare vis al său: „Nu am bani de asta acum”

Jador este unul dintre cei mai ascultați cântăreți de manele din România. Are succes, piesele sale adună sute de mii de vizualizări pe YouTube, iar în trecut declara că are atât de multe evenimente, încât abia are timp să-și viziteze familia. Totuși, artistul nu are destui de bani pentru a-și îndeplini unul dintre cele mai mari visuri, acela de a-și deschide propria afacere.

Jador își dorește să-și deschidă propria afacere. În ce domeniu vrea să activeze?

Jador provine dintr-o familie modestă și nu se ferește să recunoască asta cu fiecare ocazie. Cariera lui este într-o continuă ascensiune de câțiva ani, cunoscând cu adevărat succesul după ce a participat la show-ul matrimonial Puterea Dragostei.

În prezent, colaborează cu artiști mari, precum Alex Velea și este .

Cu toate că agenda de evenimente este plină, după cum chiar el a declarat, iar piesele de pe YouTube adună sute de mii de vizualizări, Jador nu are bani suficienți pentru a-și îndeplini visul.

Artistul își dorește să-și deschidă propria afacere în domeniul horeca, mai exact un hotel, și astfel să intre în rândul

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo.

Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească. Dar n-am bani de asta acum”, a dezvăluit Jador, citat de

Jador vrea să-și ajute și familia

Totodată, Jador nu uită nici de familia lui. Artistul se asigură că părinților și fraților săi nu le lipsește nimic. Mai mult, înainte de a-și putea îndeplini propriul vis, se gândește să-i deschidă tatălui său un magazin cu materiale de construcții.

„Înainte să ajung aici vorbeam cu tata, vreau să-i fac un depozit de materiale de construcții. La mine în sat, în satul Răcătau, tatăl meu o să aibă un material de construcții”, a adăugat cântărețul.