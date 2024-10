Jador a văzut-o pe Oana Ciocan cu un alt bărbat: ”Ajutați-mă”. Zanni a reacționat și l-a făcut praf: ”Ai lovit-o și ți-ai bătut joc de ea”

Jador a văzut-o pe Oana Ciocan cu un alt bărbat. „Ajutați-mă”, este strigătul pe care l-a lansat fostul concurent de la Survivor All Stars 2024 pe social media. Zanni a reacționat și l-a făcut praf, susținând că artistul a lovit-o pe șatenă.

Jador și-a observat fosta iubită cu un alt bărbat. O vrea înapoi pe Oana Ciocan, însă Zanni l-a pus la zid și a lansat acuzații grave

Artistul pe numele său Remus Ionuț Dumitrache și-a anunțat fanii că fosta parteneră de viață și-a refăcut viața amoroasă, însă are în continuare sentimente pentru ea. Le-a cerut ajutorul celor din online, precizând că au fost împreună atunci când susțineau că nu sunt.

Cu toate acestea între timp a intervenit ruptura între ei și au ajuns la finalul relației de iubire. Se pare că vedeta nu acceptă acest lucru și își dorește să primească încă o șansă de la frumoasa șatenă cu care avea planuri de nuntă.

„Adevărul este că noi am fost împreună în tot acest timp pentru că am vrut să ne bucurăm de iubire doar noi! Dar de ceva timp am decis să luăm o pauză, însă în această pauză ea și-a găsit pe altcineva, am văzut-o chiar eu la masă cu un băiat!

Dar cu toate astea vreau să știi că inima mea bate doar pentru tine și chiar dacă sunt blocat peste tot sper să vezi postarea și să știi că nu voi înceta să lupt pentru dragostea ta”, a scris Jador pe .

Jador, atacat de Zanni legat de relația cu Oana Ciocan

Jador a fost atacat de Zanni în ceea ce privește cu Oana Ciocan, venind cu o mărturie surprinzătoare. Fostul concurent de la Chefi la cuțite susține că șatena a fost abuzată fizic și verbal de manelist.

„Cele mai jegoase manipulări. Am vorbit cu Oana Ciocan și mi-a zis cât ai hărțuit-o, lovit-o și cât ți-ai bătut joc de ea. Șterge-ți naiba declarațiile astea din bot și marș la cerșit de atenție pe alte subiecte.

Oana mi-este colegă de junglă și-mi permit să intervin, altfel ignoram. Ești un gunoi de om care în timp ce vinde iluzia că și-a iubit nevasta, ea de fapt stătea cu ochii vineți de lacrimi legată de pat în casă.

Lasă vrăjeala că știm tot”, este comentariul pe care l-a lăsat Zanni la postarea lui Jador. Fanii artistului de muzică de petrecere au reacționat imediat și au lăsat numeroase mesaje pentru că nu mai înțeleg nimic.

Majoritatea se simt înșelați de Jador care i-a mințit în toată această perioadă, sugerând că este un bărbat singur. Mulți cred că este, de fapt, o strategie de marketing, în timp ce alții au glumit pe seama declarației sale.