Jador, cerere bizară pentru un concert în satul natal! Nu a vrut să doarmă acasă: ”Să cânt pe gratis?!”

Jador s-a aflat, din nou, în vizorul cârcotașilor după ce a cerut să fie cazat la un hotel de lux, chiar dacă se afla la o aruncătură de băț de casa natală, acolo unde locuiesc frații și mama lui. În exclusivitate pentru FANATIK, manelistul a explicat gestul.

Ce pretenții a avut Jador pentru un concert în comuna natală

Cântărețul de manele a avut de susținut un concert în comuna natală din Bacău, alături de formația sa. FANATIK a obținut, în exclusivitate, informații conform cărora pentru două ore de concert, Jador ar fi cerut un onorariu de 6.500 de euro, dar a avut pretenția să-i fie plătite drumul și cazarea la un hotel de lux.

Cererea de a fi cazat este una bizară, având în vedere că rudele sale locuiesc acolo. Mai mult, cântărețul de manele a preferat să doarmă la hotel cu echipa sa.

”Am cerut cazare, normal. Nu este normal ca la un eveniment la care particip să nu am unde să dorm. Eu și membrii formației mele trebuie să avem unde să ne facem duș! Dacă plecăm la 300 de kilometri de București, unde să dormim?!”, a spus Jador, în exclusivitate pentru FANATIK.

În plus, Jador susține că deja are suficienți frați care locuiesc sub același acoperiș, iar el nu era obligat să-și cazeze echipa acasă. Desigur, mai îndulcește manelistul tonul, nici nu ar fi avut unde să bage atâția oameni câți are în trupă.

„Familia mea este din Bacău, dar nu este obligată să-mi țină formația. Sunt zece oameni în echipa mea, unde să îi țin?! Dacă îi aduceam mamei mele, nu avea unde să-i cazeze. Așa cum știți, am o familie numeroasă.

Ce să fac, să cânt pe gratis?! Cine nu se conformează la nivelul la care suntem, să stea jos! Nu îi obligă nimeni să cheme pe cineva care nu are cazare”, a dezvăluit Jador.

Jador s-a aflat, din nou, în vizorul haterilor: „Lumea este rea, nu se bucură că am ajuns atât de cunoscut…”

Cu toate acestea, Jador susține că a ajuns la un numitor comun cu organizatorul concertului, însă nu scăpat de criticile celor care îl urmăresc. Cunoscutul cântăreț susține că fostele cunoștințe din Bacău au devenit din ce în ce mai invidioase pe succesul lui.

„M-am înțeles cu organizatorul, nu au existat probleme. A fost atent cu mine și îl cunosc și pe tatăl lui, doar că oamenii de la Bacău sunt cam invidioși, nu toți, însă nu se bucură că am ajuns unde sunt. Mă știau de dinainte, iar acum că sunt cineva, nu se bucură pentru succesul meu”, a precizat Jador în exclusivitate pentru FANATIK.

Și, dacă hateri are suficienți, Jador susține că și fanii sunt pe măsură. La concertul său au participat mii de oameni care, pe tot parcursul concertului, i-au scandat numele. În plus, fostul concurent de la Survivor are agenda plină pentru următoarele săptămâni și nu refuză niciun concert.

„Săptămâna aceasta vom mai cânta la zilele comunei Calafat, apoi vom pleca imediat în Anglia unde avem de susținut alte concerte”, a mai spus el. De altfel, din informațiile FANATIK, în fiecare weekend până la sfârșitul acestui an.

Jador, la spital, chiar înainte de Paște

Jador, având atât de multe obligații, este, din păcate, epuizat. Stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra cântărețului chiar înainte de Paște. El a ajuns, așa cum a dezvăluit și FANATIK, pe patul de spital după ce a terminat un concert.

Însoțit de prietenul său, Bogdan Mocanu, . De acolo însă, manelistul a ținut să își liniștească fanii. Jador a precizat că a fost pus pe perfuzii pentru a-i fi administrate vitamenele necesare pentru a-și continua activitățile pe care le avea programate.