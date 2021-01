Jador, confesiuni dureroase înainte de Survivor România: „Mă simt sărac și inferior”

Jador a făcut o serie de confesiuni despre el înainte de a pleca la Survivor România, iar unele dintre declarațiile sale sunt de-a dreptul șocante.

Tânărul manelist devenit cunoscut după participarea la Puterea dragostei a spus că nu i s-a urcat succesul la cap și, chiar dacă nu mai are 50 de lei în buzunar, el se simte în continuare sărac în interiorul lui.

Ionuț Dumitrache a avut o viață destul de grea. A muncit de la 14 ani și a schimbat mai multe joburi până să devină celebru, fiind printre altele casier la diferite supermarketuri sau contabil.

Jador, confesiuni emoționant despre copilăria sa săracă

Întrebat despre cum îl afectează tot succesul pe care îl are și dacă simte că i s-au schimbat reperele în viață de când e celebru și are portofelul doldora de bani, Jador a impresionat cu răspunsul său:

„Eu mă simt tot sărac în suflet. E o chestie psihică, nu știu dacă poate să mă înțeleagă cineva, poate am o problemă. Mă simt sărac și inferior oricum că așa mă simt eu și chestia asta mă ajută pentru a fi modest”.

„Mama era bolnavă, tata era bolnav, munceam opt ore și jumătate pe zi”

Totodată, Jador a spus că nu îi este dor de perioada în care s-a confruntat cu sărăcia zi de zi și a trebuit să muncească pentru părinții săi, care erau și bolnavi pe lângă faptul că nu își permiteau să ducă o viață decentă.

„Nu mi-e dor pentru că în perioada aia a fost foarte greu. Mama era bolnavă, tata era bolnav, munceam opt ore și jumătate pe zi. Am fost casier la Carrefour, am lucrat într-un amanet. Am fost manager tot la un magazin de alimente.

Am fost contabil vreo trei luni, tot felul de meserii, nu mai știu ce am făcut. La 14 ani am fost omul lui tata care creștea vacile, caii, porcii. Am muncit toată viața și îmi place să muncesc”, a povestit vizibil emoționat Jador în emisiunea Corneliei Ionescu de pe Youtube.

