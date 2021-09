Jador și-a impresionat fanii cu o poveste emoționantă și a demonstrat din nou că nu rămâne indiferent atunci când întâlnește o persoană care are nevoie de ajutor.

Cântărețul a întâlnit pe stradă un bărbat care stătea în genunchi și se ruga.

Impresionat, artistul a discutat cu bărbatul pentru a-i afla povestea și a decis să-l ajute.

Jador, cu ochii în lacrimi. Cum a ajutat un bărbat necunoscut de pe stradă care stătea în genunchi

Jador a vorbit pe despre de viață a unui bărbat pe care l-a întâlnit pe stradă.

Bărbatul stătea în genunchi și se ruga sperând că cineva îl va ajuta. Cântărețul a fost impresionat când l-a văzut și s-a oprit să discute cu el. Acesta i-a povestit că are doi copii și banii pe care îi câștigă nu îi ajung. În plus, soția l-a părăsit.

Artistul a fost impresionat și a decis imediat să-l ajute. L-a luat pe necunoscut cu mașina sa și au mers împreună la cumpărături. Bărbatul a început să plângă atunci când a văzut că artistul l-a ascultat și apoi l-a ajutat.

“Te-ai pus în genunchi? De ce te-ai pus la oameni?. Am crescut la o organizație. Sunt din Petroșani, din Hunedoara. Am plecat de mic de acasă. Am cinci frați. Am doi copii, iar nevastă-mea e cu alt bărbat”, a întrebat Jador.

“Mă pun ca să mă rog, dar nu mă bagă nimeni în seamă”, a răspuns bărbatul.

Mesajul lui Jador pentru fanii săi

După ce le-a povestit fanilor săi tot ce s-a întâmplat și le-a arătat și imaginile, și speră că și alții îi vor urma exemplul dacă vor avea ocazia.

“Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru, că nu toată lumea are ce mânca. Opriți-vă la toată lumea. Suntem cu toții oameni, frați și surori. Aveți grijă unul de celălalt”, a spus fostul concurent de la Survivor.

Fanii i-au transmis sute de mesaje artistului după ce au văzut filmulețul postat de acesta pe YouTube.

“Niciodată nu întoarce spatele dacă poate să ajute și are o sensibilitate aparte pentru copiii fără posibilități materiale. Jador provine dintr-o familie modestă, dar solidă, cu principii admirabile și a fost învățat să-i respecte pe cei din jurul lui indiferent de situația lor materială.

Voi nu știți de câte ori a ajutat oameni sărmani și de câte ori a contribuit cu bani sau alte lucruri de ordin material la campanii umanitare. Este extrem de milos”, declara un apropiat al artistului în urmă cu ceva vreme.