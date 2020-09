Jador, declarație despre femeia pe care nu o poate da uitării: ”E o fată de nota zece”

Jador, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, este unul dintre cei mai râvniți burlaci. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a mărturisit că nu poate uita prima iubire, fiind vorba de relația pe care o avea înainte de a se înscrie în show-ul matrimonial de la Kanal D.

Cunoscutul manelist are numai cuvinte de laudă la adresa Georgianei Elisei, o brunetă foarte frumoasă în vârstă de 27 de ani, alături de care a avut o relație de 7 ani. Cei doi s-au despărțit de ceva timp, însă artistul nu o poate da uitării și se gândește mereu la ea.

Cântărețul a încercat să-și găsească sufletul pereche, dar mereu se întoarce la prima iubire căreia din păcate, i-a greșit foarte mult. Tânăra l-a susținut necondiționat, Jador precizând că este singura femeie pe care o va iubi toată viața.

Jador, mărturisire despre fosta iubită, Georgiana Elisei

„A fost singura pe care am iubit-o. Și am greșit mult față de fata aia, cu atitudinea mea. Nu merita, e o fată de nota zece. Dar eu încă o mai iubesc, cred c-o s-o iubesc toată viața mea.

Dar n-o iubesc destul, înțelegi? Oricum când mă îmbăt, mă gândesc numai la ea. Beau un pahar de vin și gata”, a mărturisit îndrăgitul manelist, relatează cancan.ro.

Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, însă din păcate fostul concurent de la Kanal D i-a greșit tinerei în repetate rânduri. Bruneta l-a așteptat cuminte acasă cât a participat la „Puterea Dragostei”, însă Jador s-a cuplat în timpul show-ului cu Ella, lucru care a dus inevitabil la despărțire.

Fosta iubită a manelistului a terminat cursurile Universității Politehnice din București și se încadrează în categoria fetelor simple și cu capul pe umeri. Frumoasa brunetă l-a așteptat acasă cu brațele deschise și chiar nu a părut deranjată de faptul că artistul vrea să cunoască și alte fete.

Jador, poveste de dragoste secretă cu fosta iubită, Georgiana?

Apropiații susțin că artistul vrea să se căsătorească cu Georgiana, mai ales că de Paște a dus-o să-i cunoască părinții. Manelistul face orice pentru a reintra în grațiile fostei partenere de viață. Unele voci chiar susțin că în prezent cei doi locuiesc împreună în aceeași casă.

„A zis că e normal s-o ducă acasă pe Georgiana de Paște, e normal să o ducă acasă pe femeia pe care o respectă. Ella încă are sentimente pentru el, dar el iubește altă femeie. El o să fie cu multe femei în viața lui. El se întâlnește cu câte o femeie pe noapte.

El a dus-o la țară pe Georgiana pentru că ea este femeia cu care vrea o relație pe bune. Eu cred că Jador o să se însoare cu Georgiana. Acasă, la părinți, nu duci orice femeie. Acasă, la părinți, duci pe cineva în care ai sută la sută încredere! Ei au șapte ani de relație!

Ella a fost doar o distracție pentru el. Jador nu mai vrea o relație serioasă în perioada asta, vrea să se distreze! E faimos, vrea să se distreze!”, au declarat două vloggerițe pe Youtube, arată sursa menționată mai devreme.