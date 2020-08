Jador, desfiinţat de Ella de la Puterea Dragostei. Scandal fără precedent: E un frustrat

Chiar dacă vremurile în care formau unul dintre cele mai controversate cupluri de la Puterea Dragostei sunt demult apuse, Ella nu îl poate uita pe Jador. Sau mai bine zis nu poate uita dezamăgirile pe care manelistul i le-a provocat pe parcursul competiției.

Cea mai recentă datează chiar din finală, când fostul concurent a refuzat să îi fie alături în lupta pentru trofeu. Ba chiar l-a votat pe Livian, spre nemulțumirea brunetei, care nu a ezitat să îl critice în termeni extrem de duri pentru această decizie.

Cât despre șansele să revină la sentimente mai bune față de bărbatul care până nu demult îi făcea inima să tresară, ei bine, par să se fi năruit definitiv. „Omul este foarte frustrat”, a răbufnit Ella într-un interviu acordat recent.

Ella nu uită și nu iartă. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei pune tunurile pe Jador

„Eu mereu l-am susținut pe el în toate momentele importante din viața lui. Dacă el a decis că așa este mai bine, probabil, nu știu…

Oricum, omul este foarte frustrat și, de multe ori, zice totul din frustrare, dar și cu susținerea lui și fără susținerea lui, am ajuns până unde am ajuns.

Au fost alți oameni importanți care m-au susținut și a fost îndeajuns”, a declarat Ella, vizibil iritată de faptul că Jador nu a susținut-o în finală.

Dezamăgită că nu a reușit să plece din Turcia cu marele premiu

„Îmi pare rău că nu am câștigat marele trofeu, consider că îl meritam într-o oarecare măsură, fiindcă am trecut prin foarte multe!

Mă vedeam cum făceam story în fiecare dimineață, cum îmi beam cafeaua cu trofeul lângă mine.

Asta e…Până la urmă, eu nu am câștigat premiul, dar am câștigat puterea iubirii acolo, în Turcia, și asta este cel mai important pentru mine”, a mai spus frumoasa brunetă.

