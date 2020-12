Jador, dezamăgiri crunte în dragoste. Cine l-a făcut pe artist să sufere

Jador a făcut mărturisiri de senzație cu privire la viața amoroasă și se pare că a avut parte de câteva experiențe în ceea ce privește relația cu femeile din trecutul său, contrar așteptărilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși este unul dintre cei mai în vogă artiști din industria muzicală, se pare că Jador a suferit din dragoste și a trecut prin multe dezamăgiri, chiar dacă are foarte multe admiratoare.

Așa cum a afirmat de multe ori, Jador se îndrăgostește foarte ușor, acesta fiind, probabil, principalul motiv pentru care a avut adesea eșecuri în plan sentimental.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, ghinionist pe plan sentimental

Cu toate că a dat lovitura în plan profesional, fiind unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, având o carieră de succes, în continuă ascensiune, Jador a fost țepuit de multe ori în ceea ce privește dragostea.

La Antena Stars, în cadrul emisiunii ”Jador Adevărat”, artistul a mărturisit că a ieșit cu două femei de naționalitate diferită și cu o fostă colegă, care s-au jucat cu sentimentele lui și l-au rănit profund.

ADVERTISEMENT

”Am ieșit cu o chinezoaică, dar mi-a zis după ce am ieșit cu ea că are iubit, după care am ieșit cu o arăboiacă, cu care a dormit un prieten, dar eu nu știam, nici el nu știa de mine. Și, după accea am ieșit cu o fată, o colegă de a mea, mi-a fost mereu drag de ea. Ne știam de mult timp, nu stătea cu mine pentru bani, dar ce crezi că s-a întâmplat? Acum a postat o poză cu altul pe Instagram. Nu eram oficial împreună, ne-am despărțit, ca să zic așa, între timp, și după a postat acea poză. Chiar și așa a fost urât”, a spus Jador la Antena Stars.

Totuși, Jador nu renunță și speră în continuare că își va găsi jumătatea. Romantic incurabil, artistul a mărturisit că este dornic să se bucure de viață și să cunoască multe persoane de sex opus, până își va găsi sufletul pereche.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Dar acum am început să vorbesc cu o altă colegă. Nu iau pauză, că sunt tânăr”, a adăugat Jador.