Jador, dezvăluiri intime despre relația cu Carmen de la Sălciua. A recunoscut c-o iubește

Jador și Carmen de la Sălciua au cucerit topurile muzicale, apropierile intime dintre ei lăsând loc de numeroase interpretări. Fanii sunt convinși că între ei există o relație amoroasă, fostul concurent de la „Puterea Dragostei” lămurind lucrurile în acest sens.

Manelistul, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, a recunoscut că are sentimente pentru frumoasa brunetă, chiar dacă între ei momentan nu există o legătură de iubire. Cu toate acestea cântărețul neagă că ar exista o chimie între el și artistă, mai ales nu este singur.

Fostul participant de la Kanal D are numai cuvinte de laudă la adresa lui Carmen de la Sălciua, mărturisind că artista este o femeie pe care o apreciază pentru caracterul, vocea, dar și talentul ei muzical. Așadar, în momentul de față sunt doar prieteni și nimic mai mult.

Jador, dezvăluiri despre relația cu Carmen de la Sălciua. Ce este între ei

„Fata (Carmen de la Sălciua, n. red.) este un om de treabă rău de tot, un om cu suflet mare, dar asta nu înseamnă că între noi doi ar exista ceva, o iubire.

E doar un respect, este o femeie frumoasă, o fată frumoasă, pe care o apreciez, are o voce frumoasă, cântă frumos, are un caracter frumos, dar… atât”, a declarat Jador, relatează wowbiz.ro.

Celebrul interpret de muzică de petrecere a precizat și care este motivul pentru care nu ar putea avea o relație amoroasă cu bruneta. Fosta vedetă Kanal D este bun prieten cu fostul soț al cântăreței, Culiță Sterp, motiv pentru care nu și-ar dori să strice relațiile.

„Culiță fiind prietenul meu, nu aș putea să am o relație cu Carmen. În primul rând, din respect pentru el, că nu am cum să am o relație cu fosta lui nevastă… Culiță mi-e prieten, ea mi-e prietenă…

Dacă ei doi sunt certați, ce treabă am eu cu asta? Nu știu dacă sunt certați, cred că sunt prieteni, nici nu știu care este relația dintre ei doi. Amândoi sunt niște oameni super frumoși, de treabă…

Dar eu nu am nicio treabă cu fata asta, e o fată extraordinară, o respect mult, iar din toate femeile din muzică pe ea și pe Ruby le iubesc cel mai mult. Dar le iubesc ca pe niște surori…”, a mai spus renumitul manelist.

