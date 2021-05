Jador e talentat și are și multă școală. Care e motivul pentru care a făcut o facultate

Jador e unul dintre puținii cântăreți de manele care pe lângă talent are și cu multă școală. Fostul concurent de la Survivor România 2021 a mărturisit abia acum care este motivul pentru care a urmat cursurile unei facultăți.

Artistul, pe numele său real Remus Ionuț Dumitrache, a povestit că întreaga copilărie i-a fost marcată de sărăcie, singura sa șansă de a scăpa din această situație fiind educația. În plus, tatăl său nu a acceptat nicio secundă să nu meargă la școală.

Cântărețul de muzică de petrecere a fost premiant câțiva ani buni, declarând că figura paternă îi promisese în schimb o bicicletă. Jador a învățat de frică, dar și din ambiție, asta pentru că a vrut mereu să-și depășească condiția din Bacău.

Jador, despre motivul pentru care a învățat. Ce l-a ambiționat

Jador a scos la iveală un episod cu o notă mică, o zi întreagă căutând un trifoi cu patru foi pentru a-i purta noroc în discuția cu părintele său. Manelistul a ajuns în cele din urmă să termine studiile, înscrierea la facultate venind după o promisiune muzicală.

Fostul concurent de la Kanal D a ținut să mai adauge că în copilărie și-a dorit să fie preot, dar a renunțat la idee când a dat de fete. Ulterior, vedeta a descoperit că îi place să cânte, pasiune pe care o urmează și în ziua de azi.

„Eu sunt țigan, iar tata nu accepta ca fi-su să nu învețe. Am luat un 4 la limba română, am căutat un trifoi cu patru foi ca să am noroc să nu mă bată, dar tot m-a rupt cu bătaia. Sincer, nu-mi plăcea școala, dar am făcut-o.

Am fost premiant, am luat Bac-ul, sunt masterand în economie, am terminat facultatea, dar tot lăutar am vrut să mă fac. Mi-a promis tata că-mi ia bicicletă dacă iau premiul I, am luat 4 ani la rând premiul I, dar de-abia mi-a luat acordeon.

În clasa a IX-a, am dat de fete. Și a venit mama la școală și m-a bătut în fața fetei! A fost cea mai mare rușine și, ca să nu mai vină mama să mă bată, am învățat.

În copilărie aș fi vrut să mă fac preot. Dar îmi plac prea mult femeile, făceam o greșeală prea mare”, a declarat fostul participant de la Puterea Dragostei, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Artistul a terminat Facultatea de Relații Internaționale, iar apoi a urmat masterul de Studii Economice, fiind extrem de mândru de realizările sale, deși în momentul de față nu le folosește pentru că pasiunea pentru muzică a fost mai puternică.