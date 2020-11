Jador, implicat într-un accident auto. Bentley-ul de zeci de mii de euro a fost avariat

Jador a avut parte de momente tensionate, după ce s-a trezit cu mașina lovită în parcare. Cântărețul are un Bentley de zeci de mii de euro care a fost și vandalizat în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul nu era de față în momentul în care accidentul auto a avut loc. Un șofer a lovit autoturismul de lux al lui Jador, lăsându-l fără numerele mașinii. Vinovatul a fost găsit parcat chiar lângă Bentley-ul cântărețului, autoturism mult mai avariat decât bolidul lui Jador.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a făcut un live pe Instagram cu întâmplarea și a arătat cât de lovită este mașina sa, dar și a celui care a intrat frontal în autoturism.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Vedeți, mă, ce noroc am eu? Iar a intrat cineva în mine. Ia uitați-vă ce noroc am eu, abia am luat-o de două săptămâni”, a spus Jador pe Insta Story.

Jador a avut mașina vandalizată

Cântărețul a avut parte de o glumă proastă din partea prietenilor săi, care i-au vandalizat autoturismul de lux, în urmă cu câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

”Aoleu, voi nu vă dați seama că vă distrug! Eram sigur că faceți voi ceva prost, o să vă iau toate gagicile, vă trimit poze cu ele. Ce glume proaste aveți!

Mi-ați pus și ouă. Aveți bani să faceți de astea, Doamne?! Mă duc și vă devastez casa. Acum să mergeți la sala pe jos, sunteți pietoni”, a spus Jador în timp își stropea prietenii cu apă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebru după participarea la Puterea Dragostei

Jador este un personaj cheie în emisiunea de la Kanal D, unde a făcut un cuplu intens discutat cu Ella. După ce a ieșit din casa Puterea Dragostei, el a lansat mai multe melodii de succes și a colaborat cu mai mulți artiști cunoscuți din România. Cele mai cunoscute piese sunt lansate cu Alex Velea și Costi Ioniță.