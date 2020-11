Jador nu o poate uita pe fosta iubită. Cine este femeia care i-a dat viața peste cap artistului

Jador este cunoscut ca un adevărat cuceritor, însă în momentul de față este singur. Manelistul încă suspină după o fostă iubită, în ciuda faptului că despărțirea a avut loc în urmă cu câțiva ani. Artistul are viața dată peste cap și chiar i-a dedicat o melodie fostei partenere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” nu o poate uita pe Georgiana, tânăra cu care forma un cuplu în momentul în care s-a înscris la show-ul matrimonial de la Kanal D. Cântărețul regretă că i-a greșit femeii, sperând chiar și acum ca aceasta să revină la gânduri mai bune.

Mai mult decât atât, Jador susține că tânăra este femeia vieții sale, semn că iubirea nu s-a stins nici acum. Manelistul o respectă enorm pe Georgiana și nu ezită să-și exprime sentimentele pentru ea ori de câte ori are ocazia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, îndrăgostit de o fostă iubită. Pe cine nu poate uita manelistul

Artistul, pe numele real Remus Ionuț Dumitrache, a declarat că o va primi pe fosta iubită în orice moment în viața sa, însă tânăra nu dă semne că ar vrea să mai formeze un cuplu.

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea.

ADVERTISEMENT

Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a mărturisit artistul, potrivit wowbiz.ro.

Cântărețul și Georgiana s-au despărțit în 2016, povestea lor de dragoste luând sfârșit după ce Jador ar fi călcat strâmb. Se pare că manelistul ar fi înșelat-o, aceasta punându-și toată încrederea în el când s-a decis să participe la „Puterea Dragostei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador și fosta sa parteneră de viață se cunosc de ani buni, cei doi studiind la aceeași facultate. Se pare că Georgiana este originară din Bacău, fostul concurent de la Kanal D precizând că femeia i-a rămas în suflet, chiar dacă în prezent fiind doar prieteni.

Cunoscutul cântăreț de manele a mărturisit că Georgiana este o femeie deosebită care nu se compară cu cele pe care le-a întâlnit ulterior. În plus, artistul a lăsat să se înțeleagă că a așteptat câteva luni bune până au ajuns la chestiuni mai intime.

ADVERTISEMENT