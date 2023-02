Jador și Bogdan Mocanu, scandal fără precedent: ”Nu mă mai interesează” / ”O să mă caute”

Relația de prietenie dintre Jador și Bogdan Mocanu nu mai poate fi reparată nicicum! Cele mai recente declarații făcute de fostul iubit al Andrei Volos au ajuns la urechile cântărețului de muzică de petrecere, iar acesta a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK!

Bogdan Mocanu și Jador nu își mai vorbesc! Prietenia lor s-a sfârșit

Dacă până acum Jador avea câte o vorbă bună de spus despre fostul său prieten, încercând să înmoaie tensiunea care azi nu mai poate fi ascunsă, de data asta, manelistul a fost extrem de tranșant. Nu vrea să mai audă nici în ruptul capului de

în timp, Bogdan susținând în repetate rânduri, în diferite intervenții publice, că atitudinea lui Jador s-a schimbat de când a devenit extrem de popular.

Cele mai recente afirmații făcute de Mocanu la adresa lui Jador au fost mai dure ca niciodată. Bărbatul a declarat că băcăuanul îl bârfește pe la spate, pe unde apucă, și că dă bani pe melodii proaste pe la tot felul de studiouri, după ce i s-a tăiat colaborarea cu el și Nicolas Sax.

Invitat la Wownews, Bogdan Mocanu a spus că nu mai există nicio cale de împăcare între el și celebrul manelist. Conform mărturisirilor făcute de Jador, cea mai urâtă ceartă dintre ei a avut loc în luna decembrie anul trecut. Atunci s-a produs, practic, ruptura definitivă!

Mocanu îl acuză pe manelist că îl vorbește de rău peste tot

„Chiar nu o să ne mai împăcăm. Ne-am certat în decembrie și de atunci vorbește prost de mine pe unde apucă. Am auzit că a început să cumpere niște piese foarte proaste din studiouri, cu bani mulți și piesele sunt proaste, pentru că nu mai poate să lucreze cu Bogdan Mocanu și Nicholas Sax, dar asta este. Succes!”, a spus Bogdan Mocanu

Vorbele fostului participant în reality-show-ul „Puterea dragostei” de la Kanal D au ajuns și la Jador. Cântărețul, contactat de FANATIK, a confirmat această despărțire de omul cu care nu de multă vreme se avea ca și cu un frate!

Reacția lui Jador, pentru FANATIK: „Asta îți spune fratele tău”

„Nu mă interesează ce spune acest om. Chiar nu mă mai interesează, asta îți spune fratele tău”, este reacția lui Jador pentru FANATIK.

Discuția aprinsă care ar fi avut loc în decembrie, conform spuselor lui Mocanu, nu este prima în prietenia celor doi. În luna februarie a anului trecut, Bogdan a vorbit că lucrurile nu mai sunt atât de bune și că amiciția care s-a legat la „Puterea dragostei” a suferit destul de multe suișuri și coborâșuri ca să mai poată fi reparată complet.

Acum un an, Mocanu încă îl considera prieten pe Jador

Bogdan a vrut să sublinieze atunci că s-au ținut unul pe altul în emisiunea de la Kanal D și că niciodată nu s-a folosit de el ca să iasă în față, așa cum se zvonea.

„Îmi e prieten, dar, așteptările mele depășesc, cumva, eforturile lui. E prietenul meu cel mai bun. Mă simt apropiat de el, dar că nu face ce vreau eu. Era prieten cu mine dinainte să fie Jador și eu să fiu Bogdan Mocanu”, spunea Mocanu acum un an.

La fel ca Jador, și Bogdan Mocanu a luat-o pe calea muzicii, înregistrând câteva melodii în ultimii ani.

Bogdan Mocanu: ”O să mă caute el”

FANATIK a încercat să afle ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi de au ajuns să nu se mai considere prieteni. După ce Jador ne-a spus că nu îl mai interesează ce spune „acest om”, referindu-se la Bogdan, Mocanu ne-a făcut câteva precizări importante.

„Asta e dacă nu dă doi lei pe ce spun, dar în curând o să dea mai mult de doi lei. O să vrea ca vorbele mele să aibă un preț. O să mă caute el. Au fost mai multe chestii (n.r.: întrebat, concret, cum de s-a ajuns aici). Am ajuns la saturație. Prima oară a fost de la nevastă-sa o chestie și, după, nu mai știu ce a fost. El s-a certat cu ea din cauza mea și mă certa pe mine cum ar veni, că eu îi împăcam mereu.

Mi-am dat seama că mă cert, pentru că îi vreau binele. N-o să trag de o prietenie. De fiecare dată l-am ajutat, și cu texte, și cu munca pe YouTube. Stăteam ore în studio, am făcut aproape un album întreg. Nu am așteptat nimic în schimb. Nu m-a sunat vreodată să mă întrebe dacă sunt bine. Eu văd prietenia altfel.

”El nu înțelege pe nimeni”

El nu înțelege pe nimeni. Am dormit în același pat, am mâncat din aceeași farfurie. Poate și eu am fost vinovat și a mai trecut și el cu vederea. Nu e o lume în care poți să-ți faci prieteni. Hai să pornim un business, hai să agățăm gagici, dar nu există prietenie.

Cred că în unele contexte l-am motivat. A fost constructiv tot procesul ăsta. Ne-am scos unul pe altul din anonimat. Ne-am ajutat cu ce s-a putut, cât s-a putut. Eu n-am nevoie de el să fiu Bogdan Mocanu. Dacă nu se poate să fie prieten, e ok. Nu-l poți numi prieten pe un om pe care îl convingi să facă niște chestii”, a declarat Bogdan Mocanu în exclusivitate pentru FANATIK.