Jador, reacție halucinantă la Survivor România 2021. Ce a putut să spună despre noile concurente: „Băieții sunt în călduri”

Cu moralul la pământ după eliminarea Anei Porgras, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România, Faimoșii au primit nu una, ci două vești bune. În echipa lor au intrat două noi concurente dornice să dea tot ce au mai bun pe traseu.

Cu toate acestea, Irina Ceban, o tânără din Republica Moldova care s-a făcut remarcată după ce a ajuns în finala sezonului 5 al emisiunii Bravo, ai stil, și Raluca Dumitru, până mai ieri asistentă TV la Star matinal (n.r. difuzat de Antena Stars), nu au reușit să-l convingă pe Jador că pot face față condițiilor vitrege din Republica Dominicană.

„Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia”, a dezvăluit manelistul la finalul jocului de recompensă, pierdut la ștafetă, adăugând că „băieții sunt în călduri”.

Din fericire pentru ele, fetele au demonstrat ulterior, în primul joc de imunitate al săptămânii, câștigat cu 10-7, că nu vor fi verigile slabe ale echipei, cum s-a întâmplat, de pildă, cu Andreea Antonescu.

E dezastru, dar săptămâna asta le iertăm. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a declarat Jador, dezamăgit de modul în care Raluca Dumitru și Irisha au intrat pe traseu.

Zanni continuă războiul cu Elena Marin: „Ai vrut să fii ultima fată de aici. Du-te și împușcă-te!”

Credeați că eliminarea Anei Porgras, una dintre cele mai bune concurente din echipa Faimoșilor, va rămâne nepedepsită? Ei bine, după ce și-a revenit din șocul acestei vești, Zanni a lansat acuzații dure la adresa Elenei Marin.

„O să vedeți cum o să voteze echipa asta cele mai bune persoane, pentru că unii vor să rămână cei mai proști, să aibă șanse mai mari. Pe teatrul ăla ieftin, nu mă așteptam să iasă.

Nu pot să accept că Elena s-a bucurat că a plecat Ana afară, să rămână ea cea mai bună. Te dai bine pe lângă Jador și spui că îți pare rău. Ai vrut să fii ultima față aici ți-a picat fața când au venit fetele noi.

Ana nu s-a certat cu nimeni, era bună cu toți, gătea, era gospodină și aducea puncte. Jador nu a votat-o pe Elena, ci pe Ana. Ce sunt pușcăriile astea? Lasă pușcăriile astea de femeie neajunsă.

Să mor dacă îți mai permit să ai teatru ieftin aici! Du-te și împușcă-te! Vrei să rămâi singură să strălucești. Așa vrei să câștigi Survivor, îi votezi pe ăia buni. Îi privești pe toți cu ochi de șarpe și apoi nu te așteptai!”, a răbufnit acesta la adresa colegei de echipă.