Jador, reacție vehementă la adresa Ilincăi Vandici! Artistul e indignat de afirmațiile prezentatoarei TV: ”Nu vă dau dumneavoastră explicații”

Jador răbufnește împotriva Ilincăi Vandici! Artistul s-a arătat supărat de comentariile făcute de moderatoarea TV și îi dă un răspuns pe măsură.

Jador a explodat de nervi după ce a auzit ce a spus Ilinca Vandici despre el în emisiunea Follow us! de pe Kanal D2. Într-un răspuns pe rețelele de socializare, artistul refuză să se justifice sau să explice acțiunile sale în fața prezentatoarei TV sau a publicului.

Totul a început după ce s-a aflat că . Aceștia și-au spus „Adio” după un de relație. Astfel, Ilincă Vandici a vrut să împărtășească vestea bună cu fetele care sperau să-l cucerească pe cântărețul de manele. Ea a menționat că

Dar Ilincă Vandici nu s-a oprit aici. A făcut câteva comentarii care l-au scos din sărite pe cântăreț. Moderatoarea TV a sugerat că artistul emană o energie feminină și că nu știe ce vrea de la viață.

„Avem o veste bună pentru telespectatoare, pentru doritoare. Jador e liber! Eu nu am înțeles. A fost invitat la mine la podcast acum ceva vreme. Eu cred că el nu știe ce vrea. Eu după o oră de discuții nu am înțeles. Eram prinsă cu altele, într-adevăr (n.r. râde). Eu cred că el nu știe ce vrea.

El vrea, dar nu vrea de fapt. El ar vrea să fie, să facă, dar în egală măsură nu e pregătit pentru toți pașii aceștia: căsătorie, familie, copii. Frumusețe de fată, cum? Îți dai seama ce gânduri și speranțe și-a făcut și Oana. Eu cred că Jador este în energie feminină”, a declarat Ilinca Vandici, în cadrul emisiunii Follow us!, potrivit

Jador răbufnește împotriva Ilincăi Vandici: „Îmi pară rău că aveți opinia asta”

Cântărețul este total în dezacord cu afirmațiile prezentatoarei. A fost extrem de deranjat să audă că este descris ca având „energie feminină”, mai ales că depune eforturi considerabile pentru a avea grijă de familia sa și de cei dragi.

El consideră că problema principală este programul său încărcat și faptul că se află mereu pe drumuri. Acest lucru îi afectează foarte mult relațiile romantice. La final, artistul afirmă că nu are de gând să dea explicații cu privire la viața sa personală niciunei persoane.

„Domnișoara sau doamna Ilinca Vandici, am văzut că ați spus despre mine că eu sunt într-o energie feminină. Îmi pară rău că aveți opinia asta, părerea asta. Să știți că nu este deloc așa! Un bărbat are grijă de familia lui și eu am grijă de familia mea, de toate familiile din jurul meu, de toți oamenii din jurul meu.

Doar că… eu sunt mereu pe drumuri. Vezi?! Femeile au alte așteptări. Eu am niște lucruri de care trebuie să profit. Nu vă dau dumneavoastră explicații, doar că să spuneți despre mine că sunt într-o energie feminină nu e tocmai plăcut”, a răspuns Jador printr-un videoclip postat online.