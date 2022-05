Jador, revoltat după ce i-a fost anulat un concert: “Omul nu a mai vrut să ne dea banii”

Jador susține că organizatorul unui concert la care urma să cânte nu l-a mai vrut și nici nu i-a dat bani. Manelistul este revoltat după această întâmplare.

Jador este revoltat după ce i-a fost anulat un concert

a făcut și probele, a stat ore întregi pentru a se pregăti de concert. El și formația lui au aflat pe ultima sută de metri că nu vor mai cânta.

ADVERTISEMENT

Mai mult, organizatorul nu le-a dat banii. Cântărețul a plătit singur drumul și cazarea, iar cel care l-a chemat la concert a anulat totul.

Fostul concurent de la Survivor România 2021 îl acuză pe organizator că a spus minciuni despre el pentru a le explica oamenilor absența sa de la concertul respectiv.

ADVERTISEMENT

“Am fost la probe, am stat 3-4 ore să montez tot ce era acolo și după aceea, omul nu a mai vrut să ne dea banii. (…)

Mai există și oameni de genul ăsta, nici măcar hotelul nu mi l-a plătit. (…) le-a spus oamenilor ceva urât, că am făcut eu o chestie urâtă și de asta nu mai vin. (…)

ADVERTISEMENT

Am primit mesaje foarte revoltate de la ei. Eu am vrut să vin … am stat acolo la probe, n-aveți idee cât. mai sunt și oameni necalitativi”, a declarat Jador la Antena Stars, notează .

Jador, interzis pe scena Filarmonicii din Timișoara

Această întâmplare vine după ce concertul lui Jador a fost interzis la Filarmonica din Timișoara. Manelistul ar fi urmat să urce pe scenă alături de Aza.

ADVERTISEMENT

Artistul a fost deranjat de faptul că autoritățile nu i-au permis să-și susțină concertul, invocând motivul genului muzical.

ADVERTISEMENT

După ce , Jador a declarat că este dispus să-și finanțeze concertul din banii săi dacă autoritățile locale nu îl vor lăsa să urce pe scenă.

Anunțul a venit după ce a primit mai multe mesaje de la locuitorii Timișoarei. Acesta a avut o discuție acidă cu primarul orașului de pe Bega.