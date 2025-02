Jador se confruntă cu noi probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu artistul

Jador este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România. Se pare însă că în ultima vreme artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. El a decis însă să fie sincer cu fanii săi.

Ce probleme de sănătate are Jador

A fost o perioadă în care Jador a decis chiar să ia o pauză de la muzică din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Totodată, acesta .

ADVERTISEMENT

Ulterior însă, artistul și-a mai revenit. Și totul părea să meargă ca pe roate, . Se pare însă că ulterior au apărut niște neplăceri pe care acesta vrea să le rezolve.

De această dată, Jador le-a dezvăluit fanilor săi că se confruntă cu probleme de respirație din cauza deviației de sept. Menționăm că anterior, acesta a apărut pe patul de spital, precizând că e pregătit de operație.

ADVERTISEMENT

Iar pentru că operația este la nas, mulți s-au gândit că este vorba despre o operație estetică. Artistul a ținut însă să recunoască că nu a fost vorba de nimic estetic, ci strict despre probleme medicale.

”Pentru oamenii ușor curioși. Intervenția mea la nas nicidecum una estetică, pentru că sunt mulțumit de fața mea. Mă consider un bărbat. Pur și simplu aveam probleme respiratorii și am rezolvat”, a declarat Jador, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Artistul se operează de deviație de sept

În prezent prezent artistul se simte destul de bine și speră să se recupereze rapid după intervenția chirurgicală. Totodată, el a mai adăugat că are mare încredere în medici și speră ca rezultatul să fie cel dorit, iar nasul său să arate impecabil.

ADVERTISEMENT

Mai departe, Jador își dorește să revină pe scenă în doar câteva zile. „Sunt aici înainte de operație oameni buni. Mă operez de deviație de sept. E ora 6:00 dimineața. Nu mi-e frică.

O să am un naș așa frumos, totul o să fie bine. Ne vedem la concerte, în două trei zile mă fac bine. Foarte important, o să am nasul mai mare decât îl am acum”, a povestit Jador pe rețelele de socializare.