Jador și-a ieșit din minți la Survivor România! Scandal monstru cu o Faimoasă: „Ești o balenă”

Pacea și armonia par să fie deja istorie în tabăra Faimoșilor. Lipsa hranei, înfrângerile dureroase din ultimele zile, riscul de a pierde încă un coechipier și dorința de a avea un parcurs cât mai lung la Survivor România fac în așa fel încât nervii concurenților să fie întinși la maximum.

În aceste condiții, nu trebuie că avem parte și de momente mai puțin plăcute, precum cel pe care îl vom urmări în ediția de sâmbătă seara, când concurenții sunt supuși unei noi probe dificile. Scos din minți de prestația Georgianei, Jador nu se sfiește să arunce vorbe grele la adresa ei.

„Ești o balenă”, i-a strigat manelistul, moment în care concurenta s-a supărat și a refuzat să mai rămână alături de colegii săi.

Scene șocante la Survivor România. Jignită de Jador, Georgiana a fost la un pas să se înece

Dornică de revanșă, Georgiana a revenit pe traseu și i-a băgat în sperieți atât pe Faimoși, cât și pe foștii coechipieri din tabăra Războinicilor. Cuvintele lui Jador au afectat-o atât de tare încât s-a dezechilibrat și a fost la un pas să se înece.

În acele momente, toți concurenții priveau înmărmuriți cum tânăra de 24 de ani încerca din răsputeri să revină la suprafață. Conștient că vina îi aparține în totalitate, manelistul pleacă de lângă Faimoși se ascunde de camerele de filmat și izbucnește în lacrimi.

Georgiana Lupu s-a născut în închisoare și a fost luată de Protecția Copilului

Campioană națională la bob și vicecampioană la atletism, cu peste 80 de medalii cucerite la ambele discipline sportive, Georgiana este dovada vie a faptului că poți atinge succesul chiar și atunci când viața se încăpățânează să-ți pună piedici.

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani.

Mi-a spus o doamnă din centru. Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii.

Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, s-a destăinuit tânăra născută în Bacău.

