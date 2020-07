Jador și-ar dori copii cu o cântăreață de la noi: ”Are multă dragoste de oferit”

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști și pe deasupra, burlac. Femeile suspină după el, însă el susține că este îndrăgostită de o frumoasă cântăreață alături de care se vede așezat la casa sa. Artistul a mărturisit într-un platou de televiziune cine este vedeta care l-a „cucerit”.

Provocat să răspundă la mai multe întrebări capcană, în emisiunea Star Matinal de la Antena Stars, Jador a declarat că Alina Eremia este femeia cu care și-ar fi dorit un copil. Îndrăgitul manelist știe că frumoasa blondină are iubit, dar cu toate astea i-a declarat dragostea.

„Pe Alina Eremia o iubesc. Alina Eremia are iubit am înțeles. Am vorbit eu cu frate-su”, a mărturisit fostul concurent „Puterea Dragostei” pentru prezentatorii Dima Trofim și Nasrin, relatează spynews.ro.

Manelistul și-a amintit și episodul în care Alina Eremia a fost hiponizată să fie îndrăgostită de actorul Mihai Bendeac. Momentul s-a petrecut pe scena „iUmor” de la Antena 1, în clipa respectivă Jador dându-și seama că blondina are multă iubire de oferit.

În plus, cântărețul a mărturisit că nu este îndrăgostit de actrița din serialul „Pariu cu viață”, pe cât de mult îi place iubirea pe care aceasta o simte prin toți porii. Jador susține că Alina Eremia are multă dragoste de oferit.

„Era unul la iUmor și a vrăjit-o să îi pleacă de Bendeac. Femeia aia avea atât de multă dragoste de oferit, încât atunci când am văzut am zis că trebuie să mă iubească pe mine.

Ea are iubirea aia în ea. Trebuie doar să o trezești. Nu sunt îndrăgostit, dar îmi place iubirea aia pe care o are”, a mai spus Jador, potrivit sursei citate.

Cine ar vrea să-i facă lui Jador un copil? Este o frumoasă ispită

În altă ordine de idei, numeroase femei și vedete din showbiz-ul autohton sunt înnebunite după Jador, fosta ispită de la „Insula Iubirii” Bianca Pop precizând în urmă cu câteva zile că vrea să-i facă artistului 2-3 copii.

„Jos pălăria pentru Jador. Caracter, băiat cuminte, finuț… Păi n-am avut timp să ne întâlnim, dar și când ne întâlnim… I-am zis că-i fac 2-3 copii, oho…”, a dezvăluit frumoasa brunetă într-un live pe o rețea de socializare.

