Jador și Oana Ciocan au stabilit data nunții: ”O să mă cunune verișorii mei”. Manelistul vrea să-și întemeieze o familie alături de viitoarea soție

Jador nu mai vrea să piardă timpul și a dezvăluit că face nunta cu Oana Ciocan mai repede decât se aștepta toată lumea. Marele eveniment va avea loc chiar luna viitoare, în perioada sărbătorilor.

Jador și Oana Ciocan se căsătoresc. Artistul a anunțat data nunții

și nu mai există nicio șansă de împăcare, Jador a dat vestea cea mare. El și Oana se pregătesc, de fapt, de nuntă. Și nu oricum, ci chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.

Manelistul a dezvăluit că evenimentul mult așteptat va avea loc pe 27 decembrie 2024, adică fix a treia zi de Crăciun.

Spre surprinderea tuturor, nu va fi vorba despre o petrecere grandioasă, cum ne-am fi imaginat de la un artist de seama lui. Dimpotrivă, Jador și Oana Ciocan vor face doar cununia civilă și religioasă.

”O să ne căsătorim, acum e o chestie serioasă. Vreau să îmi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar”, a anunțat Jador, într-o emisiune TV, potrivit

Se pare că Oana este femeia care l-a făcut pe artist să se liniștească, să se așeze la casa lui și să-și întemeieze o familie. Jador pare că și-a găsit în sfârșit jumătatea și nu vrea să mai piardă timpu.

Cum a cunoscut-o Jador pe logodnica sa

Cei doi s-au întâlnit prima dată în octombrie anul trecut, pe când făceau controalele medicale pentru emisiunea “Survivor”. Chimia dintre ei a fost instantanee, iar acum, la un an distanță, se pregătesc pentru

„Cu o seară înainte de toate astea, eu am avut o discuție cu mama și tata despre faptul că ar fi bine să întâlnesc o fată bună. Ne-am rugat toți pentru asta. Imediat ce am intrat pe ușa spitalului, am sesizat-o. Nu o cunoșteam, credeam că e parte din echipa de acolo, dar am aflat că este concurentă”, a declarat Jador cu ceva timp în urmă, pentru

Recent, fanii cuplului au avut parte de o sperietură zdravănă când Jador a declarat că s-au despărțit, ba chiar a spus că a văzut-o pe Oana la restaurant cu alt băiat. Dar totul s-a dovedit a fi doar o strategie de marketing pentru noul videoclip al artistului. În timp ce toată lumea îi credea separați, ei își făceau planuri de nuntă și familie.